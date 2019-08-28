الفاشينيستا دانة الطويرش تحتفل بقدوم مولودتها الأولى وتطلق عليها اسم "ديم"

احتفلت الفاشينيستا الكويتية دانة الطويرش بقدوم مولودتها الأولى يوم أمس الثلاثاء والتي أطلقت عليها اسم "ديم"، وسط مباركات وتهاني من متابعيها وأصدقائها بعد مشاركتها لهذا الخبر عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن خلال خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام، نشرت الطويرش صورة لزوجها عبد العزيز الزيد وهو يحمل الطفلة ويقبلها، ولم يظهر أي شيء من ملامحها وهو الأمر الذي دائمًا ما يتبعه أغلب المشاهير، وتركت دانة تعليقًا قالت فيه: "الحمدلله الله رزقني بمولودتي".

وعلى الرغم من التعب والإجهاد خلال فترة الحمل، إلّا الفاشينيستا الكويتية لم تغب عن جمهورها وحرصت على مشاركة صورها على مواقع التواصل.

يشار إلى أن دانة الطويرش تزوجت حديثًا في شهر ديسمبر الماضي لعام 2018، وبعد مرور بضعة أشهر أعلنت في شهر مارس عن حملها، وانتشرت بعض الأنباء في ذلك الوقت عن إمكانية حملها بتوأم إلّا أنها في النهاية وضعت طفلة وحيدة لتنفي كل الأخبار السابقة التي كانت تؤكد عكس ذلك.

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