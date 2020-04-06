فنان كويتي يدافع عن حياة الفهد بعد تصريحاتها العنصرية ضد الوافدين..وهذا ما قاله!

على ما يبدو أن أزمة كورونا الحالية كشفت الوجوه الحقيقية للأسماء التي لطالما لمعت في سماء الشهرة ونالت لفترة طويلة حب وإعجاب الجمهور من خلال الأعمال الفنية وغيرها.

ولا زالت الضجة حول الفنانة الكويتية حياة الفهد مستمرة حتى الآن على إثر التصريحات العنصرية التي قالتها في حق العمالة الوافدة وبأنه يجب أن يتم طردهم من بلدها تفاديًا لانتشار كورونا إلى جانب أن ابن البلد هو أحق في الخدمات التي سيتم تقديمها في حال حدثت كارثة وتفشى الوباء.

وفي هذا الخصوص، استمرت ردود الفعل المختلفة في الظهور على مواقع التواصل الاجتماعي، فكان إحداها هو رد الفنان المصري محمد التاجي على حياة الفهد وهجومه عليها بشكل لاذع بسبب تصريحاتها العنصرية معتبرًا أنها تقصد المصريين بكلامها، واختتم كلامه بـ: " المصريين أسيادكو..اخرسي يا حياة الفهد..جاتك القرف".

فجاء الرد سريعًا من الفنان الكويتي عبدالله بهمن الذي دافع عن حياة الفهد معتبرًا إياها أحد رموز الفن في الكويت ومن غير المقبول أن يتجرأ أحد على مخاطبتها بهذه الطريقة أو التقليل منها بغض النظر عن ما تقوله، وهاجم محمد التاجي مبادلًا إياه الشتائم والعبارات الخارجة.

الجدير ذكره أن حياة الفهد تعرضت للكثير من الانتقادات بعد تصريحاتها وأثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأنها كانت معروفة لدى الجميع من خلال أدوارها التمثيلية بالأم الحنونة والحضن الذي يضم الجميع، ولكن كورونا أظهرت واقعها ومكنونات صدرها تجاه الجنسيات الأخرى وكانت صدمة للجميع.

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