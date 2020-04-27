أول تعليق من ميس حمدان بعد وقف عرض إعلانها للملابس الداخلية في رمضان

أشعل إعلان للملابس الداخلية من شركة "قطونيل" المصرية، الكثير من الجدل من قبل العديد من الأوساط، وبعد الأزمة التي حدثت بسبب الإعلان، علقت الفنانة الأردنية ميس حمدان وكشفت عن تفاصيل قرار وقف إعلانها الذي أثار الجدل في رمضان.

وقالت ميس حمدان إنها طلبت من شركة "قوطونيل" المنتجة للإعلان وقف عرضه، على الرغم من أنها لم تظهر فيه وهي تمسك ببوكسر في أي من مشاهده، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت أنها حذفت الإعلان من كافة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على اسمها وشكلها أمام الجمهور المصري والعربي، كما أيدت ميس حمدان قرار وقف إعلان "قوطونيل" من العرض.

من جهتها، أصدرت شركة قطونيل بيانًا رسميًا في وقت سابق وأعلنت من خلاله عن وقف عرض إعلان "ابن الجيران" للملابس الداخلية لأجل غير مسمى وقالت الشركة في بيانها: "نظرا لأننا دائما ما تأخذ في الاعتبار أذواق المشاهدين على ما تقدمه من مادة إعلانية للترويج لمنتجاتنا ولوقف الجدل وإرضاء السادة المشاهدين في مصر قد قررنا وقف عرض الإعلان لأجل غير مسمى على جميع القنوات الفضائية المصرية".

وتابعت "ونحن إذ نؤكد حرصنا على الذوق العام والقيم المصرية النبيلة نؤكد على استمرارنا في تقديم كل ما يتناسب مع مجتمعنا المصري الأصيل".

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