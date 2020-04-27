حلا الترك تحت الانتقادات بسبب استعراضها لجسدها.. فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للفنانة البحرينية "حلا الترك" من أحدث ظهور لها خلال تصوير أحد الإعلانات.

وظهرت حلا في الفيديو بوضعية غريبة، إذ انتقد الجمهور وقفتها التي بدت غريبة وصفها البعض أنها تحاول استعراض مؤخرتها وجسدها، حتى أنهم ذهبوا لأبعد من ذلك في التعليقات وأنها تضع "إسفنجة أو مؤخرة صناعية".

من جهة أخرى، ما تزال علاقة حلا الترك بوالدتها متوترة وحتى أنها تصل للتجاهل، إذ أن حلا لم توجه معايدة لـ أمها بمناسبة عيد الأم، كما انتشر فيديو منذ فترة لـ حلا وهي تغني من الحجر المنزلي إحدى أغاني أحلام مع تعليق "مع حبي وكل احترامي لماما أحلام". مما عرضها لـ انتقادات لاذعة واتهمامها بمحاولة استفزاز والدتها السيدة "منى الصابر".

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