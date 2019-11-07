أول رد من زوج أصالة المخرج طارق العريان حول شائعات زواجه من نسرين طافش (فيديو)

خرج زوج الفنانة أصالة المخرج طارق العريان في أول تصريح رسمي له من خلال كاميرات "عرب وود"، ورد على كل الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية حول ارتباطه بالفنانة السورية نسرين طافش.
وجاء الرد من طارق العريان على شائعات ارتباطه بنسرين طافش وأكد أنه أمر طبيعي واعتاد أن يسمع مثل هذه الشائعات على مدى السنين الماضية، ومن جهته لا يعطي أي اهتمام لمثل هذه الأمور وعلق قائلًا: "على مدار السنين بنسمع حاجات زي دي بس أنا من الناس اللي مبتركزش في الحاجات دي".
واستحوذت قصة أصالة مع زوجها على عناوين المواقع الفنية لفترة، حيث أن أصالة كشفت في أكثر من مناسبة للجمهور عن شعورها بالاستياء والحزن وهو ما جعل البعض يروّج أن سبب حزنها هو خيانة زوجها لها وارتباطه بنسرين طافش.
لاأسمح لأحد بأنّ يتناول علاقتي الخاصّه بزوجي وأبو أولادي ، وأرجو من الجميع عدم اختلاق قصصاً ، لها سوء الصّدى على نفوس وأعين أولادنا ، مثلنا مثل الجميع نختلف ، ولكنّ ونحن في أوج خلافنا (العادي) ، نكنّ لبعض كلّ مشاعر الاحترام والفخر ، فكلّ منّا فعل سحرًا بحياة الآخر، وارتبطنا بأذهان النّاس اثنان بكيان واحد ، وبيننا شراكة ونجاح وأصدقاء وقبل كلّ ذلك أولادنا ، وكرامته منّ كرامتي ، وهو لمّ يخذلني وأنا لنّ أخذله ، وقدّ صان عشرتي وتحمّل انشغالي ، وتغاضى عنّ عيوبي ويرى محاسني ، خلافنا دائماً بسبب انشغالنا ، ولاشيء أكثر ، إنّ كان هناك خبراً لمّا تردّدتُ بإخباركم ، شكراً لسعة صدركم ، وأرجو مراعاة مشاعري 🙏🏻 #أصاله @tarekalarianofficial
وبعد الكثير من القال والقيل خرجت أصالة عن صمتها ونشرت بيانًا رسميًا عبر حسابها أكدت من خلاله أنها لا تسمح لأحد بان يتناول علاقتها الخاصة بزوجها وأبو أولادها ودعت إلى عدم اختلاق القصص التي لها صدى على نفوس وأعين أبنائها.
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