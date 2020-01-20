فادي الهاشم يخرج عن صمته.. وهذا ما ستفعله نانسي عجرم!

ما تزال تفاصيل محاكمة زوج الفنانة اللبنانية نانسي عجرم تتصدر عناوين السوشال ميديا والمواقع الإلكترونية.

عائلة عجرم التي لزَمت الصمت خلال الفترة الماضية واكتفت بالتصاريح الرسمية عن طريق محامي العائلة، قررت الخروج عن صمتها والعودة لحياتها الطبيعية، بداية مع نانسي عجرم التي شاركت صورة لإبنتيها "ميلا وإيلا" وأرفقتها بتعليق: "انتو الدني... وبروحنا منحميكن" الصورة تمكنت من تحقيق أكثر من 1.2 مليون لايك بوقت قياسي.

أما الدكتور فادي الهاشم فقد شارك أمس مقولة للروائية البريطانية "جين رولينغ" من سلسلة روايتها الشهيرة "هاري بوتر" وجاء فيها: "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك. أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون، سيدفعون الثمن غالياً. فإذا كنت تبحث عن كنز ليس لك تحت أرضنا، فاحذر أن تجد ما هو أكثر من الكنز."

من جهة أخرى، تستعد نانسي عجرم للعودة لنشاطها الفني بحفلين في مصر أحدهما في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، والأخر في شهر فبراير إضافة إلى حفل أخر سيقام في الكويت.

يذكر أن الدكتور هاشم من المفترض أن يقدم إفادته في المحكمة خلال الأيام القليلة المقبلة لإغلاق ملف القضية.

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