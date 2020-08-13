أول صورة لـ مدير أعمال هيفاء وهبي المدعو محمد وزيري من داخل السجن..شاهد!

ما يزال مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المدعو محمد وزيري موقوف تحت التحقيقات بسبب التهم الموجه إليه من نصب واحتيال.

إعتقال وزيري تم منذ أكثر من 15 يوم بعد أن قدمت هيفاء وهبي بلاغ ضده بتهمة سرقة مبلغ مالي منها وصل إلى 63 مليون جنيه مصري عن طريق إستغلال التوكيل الممنوح منها بهدف إيداع أجور المسلسلات والحفلات في حسابها الخاص، إلا أنه خان الأمانة وحول المبالغ المالية لحسابه الشخصي.

وهبي كانت إنتصرت في عدة جولات ضد وزيري من بينها إثبات كذب إدعائه بأنها كانت متزوجة منه وصدر الحكم من محكمة الأسرة لصالح وهبي، أما الجولة الثانية فكانت عندما إتجهت لـ مصر وإلتقت بنقيب الممثلين "أشرف زكي" بعد أن إدعى وزيري أنها نالت أجرها كامل عن فيلم "أشباح أوروبا" والذي هو من إنتاجه الخاص ليتبين أنه كاذب ولم تنل إلا نصف الأجر من المبلغ الكلي 5 مليون جنيه مصري.

قبل ساعات تم تداول صورة لـ وزيري من داخل السجن حيث يتم حجزه من أجل التحقيق، ولاقت الصورة إنتشار كبير ضمن سخرية الجمهور لأن كذبه وإدعاءاته هي من أوصلته إلى هنا.

في نفس السياق تم أيضاً تداول صورة لعقد زواج يجمع وهبي ووزيري، إلا أنه من الواضح أنه مزور وغير حقيقي لعدة أسباب أولها أن توقيع الطرفين متشابه وهو أمر مستحيل أن يتشابه توقيعهما.

من جهة أخرى، كانت وهبي قد خسرت شقتها في إنفجار مرفأ بيروت وشاركت فيديوهات تظهر حجم الضرر كما أنها طمأنت الجمهور على صحتها وأنها لم تكن في البيت عند حدوث الكارثة التي أودت بحياة المئات واصابة الآلاف.



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