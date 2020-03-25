أول ظهور لابنة أمل بوشوشة.. والأخيرة تصرح: هذه الفنانة حماة ابنتي!

عُرضت الحلقة المسجلة للممثلة الجزائرية "أمل بوشوشة" من برنامج "غداً أجمل" الذي تقدمه الإعلامية "مهيرة عبد العزيز".

حلقة أمل بوشوشة كانت تتحدث عن عيد الأم الذي صادف موعده قبل عدة أيام، وبهذه المناسبة دخلت أمل الأستديو وهي تغني "ست الحبايب" بإحساس كبير.

خلال الحلقة سألت مهيرة أمل عن رأيها بما يقال بأن الممثلات السوريات مظلومات في الوسط الفني وخاصة في الدراما العربية المشتركة، لتجيب بثقة نعم أن هذا صحيح خصوصاً أخر 4-5 سنوات، وأضافت أن الجميع يستحق فرصة في التمثيل ولا يحق لحد أن يهمش دور أحد خاصةً إذا كان الطرف الثاني يتمتع بالموهبة.

وكما ذكرنا بأن الحلقة كان عنوانها عيد الأم، حيث فاجأ طاقم العمل أمل بأن أحضروا والدتها وابنتها من الجزائر إلى لبنان على أنغام أغنية "ست الحبايب" وسط فرحة كبيرة من أمل، ويعد هذا الظهور الأول لإبنتها "ليا".

وتحدثت أمل عن دورها القادم للموسم الرمضاني الحالي 2020، إذ تشارك البطولة إلى جانب الممثل السوري "باسل خياط" في مسلسل يحمل عنوان "النحات" من فئة الغموض والإثارة، وعبرت أمل عن فرحتها بالمشاركة إلى جانب باسل مجدداً والذي يجمعها فيه صداقة وعلاقة طيبة وتوافق كبير.

في نفس السياق، سألت مهيرة أمل سؤال طريف عن ممثلة تتمنى أن تكون حماة ابنتها في المستقبل لتجيب بسرعة "كارمن لبس" وتعبر عن حبها لها، إذ يذكر أنها مثلت دور والدتها في مسلسل "الأخوة".

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