أم هارون يثير الجدل ولكن هذه المرة بسبب خطأ إخراجي!

خطأ يقع فيه مخرج عمل مسلسل ام هارون في احد المشاهد بعد ظهور ام هارون تستخدم القفازات ذات الاستخدام الواحد والتي تم تصنيعها بالستينيات بالرغم من احداث العمل تدور بالاربعينيات ... • • ‎يمكنكم الان متابعتنا عبر تطبيق ‎سناب شات alna8ed-snap • • •

A post shared by ✨حساب الناقد الفني ✨ (@alna8ed) on May 4, 2020 at 2:03pm PDT