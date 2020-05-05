أم هارون يثير الجدل ولكن هذه المرة بسبب خطأ إخراجي!

وقع المسلسل الكويتي المثير للجدل "أم هارون" في خطأ إخراجي لفت أنظار رواد السوشال ميديا. ذ تداول الجمهور فيديو يظهر حياة الفهد وهي ترتدي قفازات تستخدم لمرة واحد وهي في المستشفى، وبالرجوع للتاريخ فإنه تم صنع مثل هذه القفازات في عام 1964 وهي ليست الفترة التي يمثلها المسلسل.

البعض اعتبر أن موضوع الخطأ وارد وعلق "لا إتدققوا" بالأخر كلوا تمثيل، وأضاف آخر "فضاوة الشعب العربي خلتوا يدقق بكل شي"، وكان هنالك تعليق "أحس حياة الفهد مسحت كل مواقع التواصل الاجتماعي من كثر ما طلعتوا المسلسل من خشمها مسكينة".

يذكر أن المسلسل أثار الجدل قبل صدوره بسبب محتوى القصة الذي يتحدث عن الديانات "الإسلام، المسيحية، واليهودية" في دول الخليج العربي، وتتمحور القصة حول إمرأة يهودية كانت تعمل في توليد الأطفال، واعتبر البعض أن المسلسل محاولة للتطبيع الإسرائيلي ضمن حملات بإيقاف عرض المسلسل.

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