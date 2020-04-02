أول ظهور لابنة سيرين عبد النور.. من تشبه؟

شاركت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور فيديو عبر حسابها في إنستغرام برفقة شقيقتها وابنتها "تاليا" ضمن أول ظهور لها عبر السوشال ميديا.

سيرين شاركت الفيديو من المطبخ أثناء تحضير إحدى الوجبات لتعرض للأهل نوع الحياة التي يعيشها المشاهير مع أبنائهم وأنهم يمكنهم أن يقوموا بالأنشطة في البيت اثناء الحجر المنزلي الإجباري، شقيقة سيرين والتي تدعى "سابين" كانت معهم في البيت وتشاركهم الأنشطة.

وعلق الجمهورعلى الشبه بين سيرين وشقيقتها سابين والتي بدت نسخة عن بعضهما، أما ابنة سيرين فهي على الأغلب تشبه والدها "فريد رحمة".

من جهة أخرى، يذكر أن آخر أعمال سيرين عبد النور كان فيديو كليب "ليلة" من إخراج "جاد شويري"، وقد حقق الفيديو كليب أكثر من 1.4 مليون مشاهدة عبر قناتها الرسمية في يوتيوب. كما يذكر أنها ستتواجد في الموسم الرمضاني القادم بعمل يحمل عنوان "دانتيل" إلى جانب الممثل السوري "محمود نصر".



للمزيد من قسم الترفيه:

إلهام فضالة ترافق ابنتها أثناء عملية الإجهاض.. والجمهور "وين الخصوصية"؟

أحلام ترد بغضب: "يا حقير..إنشاء الله الكورونا تشيلك".. ما القصة؟!

حياة الفهد توضح تصريحاتها غير الانسانية.. والجمهور "ريتك ساكتة بس"!