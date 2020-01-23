عبدالمنعم عمايري ودانا الحلبي يؤكدان ارتباطهما بالصور.. شاهدوا!

ما تزال خطوبة الثنائي عبدالمنعم العمايري ودانا حلبي تشغل حيزًا كبيرًا من الصحافة والإعلام على الرغم من إنكار الفنان السوري عبد المنعم العمايري للعلاقة ونفيها جملة وتفصيلًا.

وشارك الفنان السوري مساء أمس صورة جديدة له عبر حسابه في إنستغرام من داخل أحد المطاعم، وظهر في الصورة مبتسمًا.

بدورها شاركت دانا الحلبي صورة من داخل مطعم "بيت حلب" مُظهرة سفرة الطعام، والتي تكشف طرف أحد الأشخاص، وبحسب الصورة فإن ملابس الشخص التي ظهرت بصورة دانا، هي نفسها الملابس التي ظهر بها العمايري بصورته، مما يدل أنهما كانا متواجدين سويًا في المطعم، لتعزز هذه الصورة فرضية زواجهما.

​

من جهة أخرى، ما تزال دانا تنشر فيدوهات وصور، بالإضافة لبعض التعليقات التي توجهها للكارهين والحاقدين، وكأنها تحاول إثارة غيرة إحداهن أو الرد على كل من انتقد ارتباطها بالفنان السوري، مما دفع البعض لمهاجمتها مُعتبرين أن هذه التلميحات موجهة ضد طليقة خطيبها الفنانة "أمل عرفة"، وكان أخر هذه التلميحات صورة لها وأضافت عليها تعليق: "أنا لحبيبي وحبيبي الي ... يا عصفورة (مش) بيضا لبقا تسالي .. ولو عتب حدا و لو زعل حدا.. انا لحبيبي وحبيبي بس الي"!

للمزيد من قسم الترفيه:

بعد انتهاء أزمة القتيل.. نانسي عجرم تبدأ أولى نشاطاتها الفنية من مصر