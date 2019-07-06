أويس مخللاتي يتعرض لحادث خطير.. وهذه آخر تطورات حالته الصحية

كشف الفنان السوري أويس مخللاتي، عن حالته الصحية بعد ساعات من تعرضه لحادث مروري مروع في مكان إقامته بلبنان، حيث انقلبت سيارته واصطدمت بأحد المحال التجارية.

وقال أويس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكلّ المحبّين والغاليين أنا الحمدالله بألف خير.. شكرًا لكلّ اللي اتّصلوا وسألوا".

وتابع: "حديد بحديد الحمدلله سالمة.. كلّ الحبّ من القلب إلى القلب".

كما أكد في تصريحات صحفية، أنه تعرض لحادث سير خطير، ولكن معونة الله أنقذته، والأهم أنّ الأضرار كانت حديد بحديد.

وقبل سويعات، فاجأ الفنان السوري تيم حسن، الجمهور في الوطن العربي بخبر نجاة الفنان السوري أويس مخللاتي من الموت بعد تعرضه لحادث سير.

ونشر تيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة لأويس وثانية لسيارة الأخير بعد الحادث، معلقًا: "‫الحمدلله على سلامة النجم أويس مخللاتي، اليوم تعرض لحادث سير.. ما تشوف شر".وشارك أويس مخللاتي في الأجزاء الثلاثة من مسلسل "الهيبة" مع الفنان تيم حسن، مقدمًا شخصية "صخر".

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن وجود جزء رابع من مسلسل "الهيبة" تأليف فؤاد حميرة، إخراج سامر البرقاوي، ومن المقرر عرضه في رمضان 2020.

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