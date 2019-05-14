أيمن بهجت قمر يفاجئ الجميع ويعتذر من تركي آل الشيخ عن العمل السينمائي المشترك..فما السبب؟

كان رئيس هيئة الترفيه في السعودية تركي آل الشيخ، قد أعلن سابقًا عن تحضيره لأضخم عمل سينمائي، سيجمع للمرة الأولى بين فنانين سعوديين ومصريين، وكان سيتم ذلك بالتعاون مع السيناريست المصري أيمن بهجت قمر، واستقبل الجمهور الخبر وقتها بكل حماس.

ولكن على ما يبدو أن المشروع الفني الضخم لن يرى النور أبدًا، حيث أن السيناريست أيمن بهجت قمر أعلن انسحابه واعتذاره عن المشاركة في العمل الفني المشترك دون ذكر أي أسباب أو تفاصيل، ونشر ذلك بشكل رسمي عبر حسابه على فيسبوك وقال: "اعتذرت عن الفيلم اللي اتفقت عليه مع أ. تركي الشيخ وتمنياتي ليهم بالتوفيق".

من جهة أخرى، انتشرت خلال اليومين الماضيين شائعة وفاة تركي آل الشيخ والذي نفاها مصدر مقرب من عائلته، مؤكدًا أن الصورة التي انتشرت لرئيس الترفيه على تويتر وهو في المشفى صورة قديمة، وهو حاليًا يتمتع بصحة جيدة.

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