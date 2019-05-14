سارة الودعاني تفاجئ متابعيها.."كنت حامل بسعد يوم زفافي في المالديف"َ!

أثارت الفاشينيستا وخبيرة التجميل السعودية سارة الودعاني الجدل حولها خلال الساعات الماضية، وانهالت عليها الانتقادات من كل صوب، وذلك بعدما قررت أن تكشف للجمهور للمرة الأولى عن سر صادم يتعلق بحملها بطفلها الأول سعد.

وكشفت سارة الودعاني أنها كانت حامل في طفلها الأول سعد عندما كانت تحتفل بزفافها في المالديف، مشيرة إلى أن الزفاف في المالديف هو الثاني والأساسي كان يوم الحنة، وعلقت قائلة: "هحكيلكم على سالفه مخبياها عليكم صار لي سنة، ليلة الحنة كان هو يوم زواجي، بس أنا كنت مرة رافضة أعلن إنه هادا زواجي، يعني حتى ماما تقولي ليش مخبية قلي إنه زواج، وأنا ما أبي أقول إن هذا زواجي ".

وأضافت: "المهم قلت لما أروح المالديف زواجي هيصير شي تاني، هذه كتمت فكرتي إن الحنة شي والزواج شي ليش الخبط، المهم خلصنا عرسي الأساسي، وعرسي الثانى الي هو بالمالديف أنا كنت حملت بسعد الله يحفظه ".

الجدير ذكره، أن الودعاني وقعت في مرمى انتقادات العديد من المتابعين، فالبعض اعتبر أن الأمر برمته مستفز والحديث عنه لا يقدم ولا يأخر، بالإضافة إلى أن البعض اعتقد أنها تحدثت بشكل مبالغ عن تفاصيل خاصة بها، في الغالب لا يهتم أحد بمعرفتها.

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