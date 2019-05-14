زكي فطين عبد الوهاب يصدم الجمهور ويعلن: "انا مريض بسرطان الرئة"

أعلن الفنان المصري زكي فطين عبد الوهاب عبر حسابه على موقع فيسبوك، عن إصابته بمرض سرطان الرئة منذ ما يقارب الشهر، وذلك من خلال نشره لصورته حليق الرأس، مؤكدًا أنه سيواجه المرض بمعنويات عالية ولن يستسلم وسيقاتل حتى النهاية.

وترك زكي فطين تعليقًا على صورته التي نشرها وأعلن فيها عن مرضه وقال: "أصدقائي الاعزاء..صورتي دي مش النيو لوك ولا حاجه..انا اكتشفت اني عندي سرطان في الرئة من شهر..بس انا تمام وبتعالج..وبتعامل مع مرضي زي الفنان فاروق الفيشاوي ما قال "دور برد وهيعدي"..واي مريض سرطان لازم يتعامل معاه بنفس المنطق".

ولاقت كلمات زكي فطين تفاعلًا كبيرًا من الجمهور الموجود على منصات التواصل الاجتماعي، حيث توجه العديد منهم بالدعاء له بالشفاء العاجل، وتمنوا له أن يبقى بنفس الروح والمعنويات حتى يخرج من هذه الأزمة الصحية معافى تمامًا.

الجدير ذكره أن زكي فطين عبد الوهاب هو ابن المخرج فطين عبد الوهاب والفنان ليلى مراد، بدأ العمل في الوسط الفني كمساعد مخرج، وشارك في عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية.

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