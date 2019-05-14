محمد هنيدي ينعى وفاة الطفلة السعودية دانه القحطاني بكلمات مؤثرة

منشور 14 أيّار / مايو 2019 - 10:32
الطفلة الراحلة دانه القحطاني

حالة من الحزن الشديد خيمت يوم أمس على نفوس الكثيرين في السعودية وخارجها، وذلك بعد انتشار خبر وفاة الطفلة دانه القحطاني عن عمر يناهز الـ9 سنوات، إثر تعرضها لنوبة قلبية مفاجئة، والتي اشتهرت عبر تطبيق سناب شات بيومياتها مع شقيقاتها.

وتصدر هاشتاق وفاة دانه القحطاني موقع تويتر يوم أمس، حيث تقدم العديد من روّاد مواقع التواصل بأحر التعازي لأهل الطفلة الراحلة ودعوا الله أن يربط على قلوبهم ويصبرهم على فقدان طفلتهم، وكان من بينهم الفنان المصري محمد هنيدي الذي نعى وفاة الطفلة دانه عبر حسابه بكلمات مؤثرة وقال: " البقاء لله وانا لله وانا اليه راجعون .. ربنا يصبر اهلها ويعينهم .. ويرحمها.. كانت سبب في ابتسامة ناس كتير #دانه_القحطاني".

الجدير ذكره أن الطفلة الراحلة دانه القحطاني ظهرت في نهاية العام الماضي على شاشة التلفاز، وذلك من خلال برنامج "نجوم صغار" مع الفنان أحمد حلمي، وتحدثت وقتها عن بداية إنشائها للحساب على تطبيق سناب شات وكيف اكتسبت شهرة واسعة وصلت لأكثر من 2 مليون متابع.

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