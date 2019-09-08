الفنان المصري حكيم ينجو من الموت بعد تعرضه لحادث سير مروّع

سادت حالة من القلق بين محبي الفنان الشعبي حكيم، وذلك عقب تداول أخبار تعرضه لحادث سير خطير، ونجاته من الموت بأعجوبة بعد انقلاب سيارته عدة مرات أثناء تواجده على طريق السويس، وذلك في ساعات الصباح الاولى من يوم السبت.

وفي التفاصيل، تم لاحقًا نقل الفنان حكيم للمشفى لتلقي العلاج اللازم، وكشفت مصادر من الموقع أن حالته الصحية غير مقلقة، حيث أنه تعرض فقط لبعض الرضوض والكدمات، إلى جانب أن السيارة التي انقلبت لا تخصه وإنما تعود للسيارة التي اصطدمت به في الحادث.

وكانت آخر حفلات الفنان حكيم في عيد الأضحى على الساحل الشمالي، بينما يستعد في الأيام القادمة لإحياء عدد من الحفلات الغنائية في القاهرة والساحل الشمالي، ومن آخر أعماله الفنية أغنية افتتاح كأس الأمم الإفريقية "متجمعين"، وتم تقديمها بثلاث لغات (العربية، الإنجليزية، الفرنسية).

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