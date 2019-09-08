هل تذكرون الفنانة صفاء أبو السعود؟ شاهدوا أحدث ظهور لها وإعلانها عن عودتها للفن (صور)

بعد غياب طويل عن الظهور الإعلامي والفني، أطلت الفنانة المصرية صفاء أبو السعود من جديد من خلال مهرجان المسرح القومي، وكانت هي الشخص المسؤول عن تقديم الجوائز في مسابقات مسرح الطفل، وبالتأكيد أجرت بعض اللقاءات الصحفية وصرّحت بكل ما هو جديد.





وخلال لقاء صحفي خاص لقناة "الحياة"، أعربت الفنانة صفاء أبو السعود عن سعادتها في المشاركة في فعاليات تخص الأطفال، مؤكدة ضرورة دعم المواهب الموجودة لدى هذه الفئة العمرية لأن هناك تقصير في حقهم من وجهة نظرها، ولفتت خلال حديثها إلى أنها ستشارك قريبًا في عمل فني جديد.

وعند سؤالها عن سر حفاظها على جمالها وحيوتها حتى هذا اليوم، أجابت قائلة: "والدي كان شرطيًا ورياضيًا ومعظم أفراد عائلتي كذلك، لذا أنا أهتم بممارسة الرياضة ليس فقط لفقد الوزن وإنما لتأثيرها الإيجابي على الحالة النفسية والتي تجعل الشخص يشعر بالسعادة".

الجدير ذكره أن آخر أعمال الفنانة صفاء أبو السعود هو مسلسل "اغتيال شمس" وتم عرضه في 2010، وهو من بطولة خالد زكي وسميحة أيوب وياسر جلال وهادي الجيار وعدد من النجوم، من تأليف محسن الجلاد وإهراج مجدي أبو عميرة.

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