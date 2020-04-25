إبتسام تسكت تفقد أعصابها وتبرح إحدى الفتيات ضرباً.. والسبب فيفي عبده!

حلقة جديدة من برنامج المقالب "خلي بالك من فيفي" والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده عرضت أمس بوجود ضيفة الحلقة الفنانة المغربية "إبتسام تسكت".

إبتسام تسكت لم تكن كباقي الضيوف ويبدو أن شخصيتها لم تتغير منذ أيام برنامج "ستار أكاديمي"، فقد كانت غاضبة جداً لدرجة أنها هاجمت الفتاة التي تؤدي دور الخادمة وأبرحتها ضرباً قبل أن تكشف فيفي أن كاميرا خفية والأمر ما هو إلا مقلب لتنهار إبتسام بالبكاء.

ردة فعل إبتسام كانت قد نالت تشجيع من رواد السوشال، لأنه في مثل هذه المواقف لا يمكنك التنبؤ بتصرفات الشخص الواقع تحت هذا الضغط والخوف، كما طالب البعض بضرورة منع مثل هذه البرامج التي قد تؤدي لنتائج غير متوقعة..

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