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غادة عادل "أنا كلبة"..برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" يثير غضب الجمهور!

منشور 24 نيسان / أبريل 2020 - 07:42
غادة عادل
غادة عادل

عُرضت منذ قليل الحلقة الأولى من برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه رامز جلال.

ضيفة الحلقة كانت الممثلة "غادة عادل" التي تحضر للبرنامج على أساس أنه مقابلة تلفزيونة من تقديم المذيعة اليمنية "أروى".

خلال المقابلة يتم وضع الضيف على كرسي ويتم تقييده بفكرة أن الكرسي يكشف الكذب، وما هي حتى لحظات حتى يطل رامز جلال من الكواليس ويبدأ فقرة التعذيب التي تتمثل بـ "صعقات كهربائية"، وحركات عشوائية للكرسي على إرتفاع جيد، مع وجود وسائل تعذيب كالحيوانات وغيرها..

رامز يجبر الضيف على الغناء له وفعل ما يريد، إذ أجبر غادة أن تقول "أنا فتاة سيئة" لتضيف من عندها "أنا كلبة" حتى ترضي رامز…

خلال الحلقة إنهارت غادة بالبكاء والغضب كان واضحاً عليها مما دفع الجمهور للتعاطف معها والهجوم على رامز لأن هذه النوعية من المقالب قد تؤدي إلى موت أحدهم أو إصابته بجلطة قلبية…هذا غير التعليقات التي يلقيها على الضيوف، وكان من بينها وصف غادة بـ "الأرنبة" لأنها أم لخمس أولاد..

رغم ذلك، تمكن البرنامج من تصدر التريند في تويتر بغض النظر عن الهجوم فقد وجد البعض أن الفكرة جميلة وأفضل من السنوات الماضية. 
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