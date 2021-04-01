ابنة روبي تخطف الأنظار برفقة والدها.. نسخة طبق الأصل عن والدتها!

انتشرت مساء أمس مجموعة صُور لـ طبية ابنة روبي من زوجها السابق المنتج سامح عبد العزيز الذي تواجد برفقتها في كواليس أحد الأعمال التي يشرف عليها.

ومن غير المعلود إذا كانت طيبة والتي تواجدت في الكواليس ستشارك بدور صغير أو تواجدها كانت فقط إلى جانب والدها كزيارة إلا أن الأكيد أنها تمكنت من تصدر الحديث بسبب الشبه الكبير بينها وبين والدتها روبي.

وأطلق الجمهور عدة تعليقات على الصُور المتداولة من بينها "نسخة امها ما شاء الله"، وتابع آخر "نفس نظرة مامتها جدا"، وأضاف آخر" طب الطنجرة ع فمها تطلع البنت لأمها".

يذكر أن طلاق روبي وسامح وقع منذ 5 سنوات تقريباً بعد ما أعلن الاخير الأمر أولاً عبر حسابه في فيسبوك وحول الأسباب علقت روبي بـ "الأمر قسمة ونصيب"!.. ومن بعدها بسنوات أكد سامح أنه يعيش قصة حب مع الفنانة نانسي صلاح التي أعلنت خطوبتها منه وأكد هو بدوره أنهما يستعدان للزواج قريباً.

بالحديث عن روبي فقد تداولت الصفحات الفنية منذ مدة وبشكل كبير فيديو وهي تتراقص برفقة المنتج ومتعهد الحفلات وليد منصور، وتواجد الثنائي برفقة مجموعة من الأصدقاء داخل أحد المطاعم للاحتفال بنجاح ألبوم روبي الذي أطلقته مؤخراً بعد سنوات من الغياب عن الساحة الغنائية، ومن أجواء الحفل تم تداول فيديو أظهر روبي وهي تحتضن وليد وترقص إلى جانبه إضافةً إلى تقبيله على الخد بطريقة حميمة.

ما إن تم تداول الفيديو حتى انتشرت الشائعات عن أنهما متزوجان بعقد عرفي وهو ما دفع المنتج للتصريح بـ "لا توجد قصة حب أو ارتباط بيني وبين روبي، واتعامل معها كصديقة واخاف عليها مثل شقيقتي"! وسخر الجمهور وقتها من تعليق وليد وكان من بين التعليقات "أكيد زي الأخوة واضح"، وتابع آخر "الظاهر انه نحن فهمانين معنى الأخوّة غلط"، وكان هنالك تعليق "فاهمين الأخوة غلط هدول"!

وشاركت السيدة دينا رائد زوجة المنتج والتي تعمل كـ خبيرة مكياج صورة جديدة لها مع تداول الإشاعات وارفقتها تعليق جاء فيه "أنا امرأة قوية، اجتزت معارك لا يمكن للبعض تخيلها، تذكر ذلك".

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