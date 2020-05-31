إحالة ممثلة كويتية مشهورة إلى مستشفى الأمراض العقلية.. والسبب بلاغ كاذب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على ممثلة كويتية مشهورة بتهمة البلاغ الكاذب وتم وضعها في مستشفى الأمراض العقلية

وفي التفاصيل، تلقت قوات الأمن بلاغ مفاده وجود جماعة إرهابية بحوزتهم متفجرات ومخططات خاصة بالمكان من أجل تنفيذ العملية، وما كان من الأجهزة إلا التحرك مباشرةً إلى المكان لتكتشف أن الأمر مجرد كذبة.

بالعودة للمكالمة تمكنت الجهات المسؤولة من الوصول لـ صاحبة المكالمة ليتضح أنها ممثلة كويتية مشهورة غائبة عن الساحة منذ فترة ولكن كانت كل فترة تشارك فيديوهات مثيرة للجدل، وبالتحقيق معها تبين أنها تعاني من إضطرابات نفسية والتي على آثرها تم تحويلها لـ مستشفى الأمراض العقلية من أجل العلاج من دون الكشف عن هويتها إلى حد الآن.

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