إحالة ممثلة كويتية مشهورة إلى مستشفى الأمراض العقلية.. والسبب بلاغ كاذب!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر مفاده أن قوات الأمن الكويتية ألقت القبض على ممثلة كويتية مشهورة بتهمة البلاغ الكاذب وتم وضعها في مستشفى الأمراض العقلية
وفي التفاصيل، تلقت قوات الأمن بلاغ مفاده وجود جماعة إرهابية بحوزتهم متفجرات ومخططات خاصة بالمكان من أجل تنفيذ العملية، وما كان من الأجهزة إلا التحرك مباشرةً إلى المكان لتكتشف أن الأمر مجرد كذبة.
ألقت قوات الأمن في الكويت على فنانة كويتية شهيرة، وتم إحالتها إلى الطب النفسي لعلاجها، بعد أن أبلغت عن مجموعة إرهابية، بحوزتهم متفجرات ومخططات وبيانات. وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الراى الكويتية، فقد أبلغت الفنانة- لم تذكر الصحيفة اسمها- الجهات الأمنية عن أنها وجدت “إرهابيين” في منطقة ميدان حولي بحوزتهم متفجرات ، وأن لديها بياناتهم وعلى علم تام بمخططاتهم . وتحرك رجال الأمن إلى الموقع الذي حددته الفنانة للتأكد من جدية بلاغها، وعند وصولهم إليه ومعاينتهم للمكان لم يجدوا أحداً، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة. وذكر مصدر أمني أنه تمت إحالة الفنانة إلى جهاز أمن الدولة ، وبالتحقيق معها ، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية ، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج ، خصوصاً أن لديها ملفاً فيه . ووفق الصحيفة فإن الفنانة معروفة، لكنها ابتعدت عن الساحة منذ سنوات ، وكانت تظهر بين الحين والآخر بفيديوهات مثيرة للجدل . . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal
بالعودة للمكالمة تمكنت الجهات المسؤولة من الوصول لـ صاحبة المكالمة ليتضح أنها ممثلة كويتية مشهورة غائبة عن الساحة منذ فترة ولكن كانت كل فترة تشارك فيديوهات مثيرة للجدل، وبالتحقيق معها تبين أنها تعاني من إضطرابات نفسية والتي على آثرها تم تحويلها لـ مستشفى الأمراض العقلية من أجل العلاج من دون الكشف عن هويتها إلى حد الآن.
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