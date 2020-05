إحالة ممثلة كويتية مشهورة إلى مستشفى الأمراض العقلية.. والسبب بلاغ كاذب!

ألقت قوات الأمن في الكويت على فنانة كويتية شهيرة، وتم إحالتها إلى الطب النفسي لعلاجها، بعد أن أبلغت عن مجموعة إرهابية، بحوزتهم متفجرات ومخططات وبيانات. وفي التفاصيل التي ذكرتها صحيفة الراى الكويتية، فقد أبلغت الفنانة- لم تذكر الصحيفة اسمها- الجهات الأمنية عن أنها وجدت “إرهابيين” في منطقة ميدان حولي بحوزتهم متفجرات ، وأن لديها بياناتهم وعلى علم تام بمخططاتهم . وتحرك رجال الأمن إلى الموقع الذي حددته الفنانة للتأكد من جدية بلاغها، وعند وصولهم إليه ومعاينتهم للمكان لم يجدوا أحداً، ولم يعثروا على أي مواد متفجرة. وذكر مصدر أمني أنه تمت إحالة الفنانة إلى جهاز أمن الدولة ، وبالتحقيق معها ، تبين أنها تعاني من اضطرابات نفسية ، وأحيلت إلى مستشفى الطب النفسي للعلاج ، خصوصاً أن لديها ملفاً فيه . ووفق الصحيفة فإن الفنانة معروفة، لكنها ابتعدت عن الساحة منذ سنوات ، وكانت تظهر بين الحين والآخر بفيديوهات مثيرة للجدل .  . . . . #فن #اخبار_الفنانين #اخبار_الفن #الكويت #السعودية #عمان #قطر #الامارات #البحرين #احلام #فديوهات #لبنان #سناب #مصر #فنانات #صابرين_كمال #مشاهير #فنون #نجوم #اخبار #اخبار_المشاهير #المغرب #تونس #مصر #الجزائر #العراق #sabreen_kamal ‫

