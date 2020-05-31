ديما بياعة لـ كندا حنا "الي عملتي قلة إحترام"!

بخطوة مفاجئة قامت بها الممثلة السورية "كندا حنا" عبر حسابها الرسمي في إنستجرام بـ إلغاء متابعة جميع زملائها ليصبح عدد الأشخاص الذين تتابعهم "صفر".

زميلتها الممثلة السورية "ديما بياعة" بدورها ألغت متابعتها لـ كندا وعلقت بـ "الي عملتوا قلة احترام لزملائها" وأضافت بـ إنزعاج "هي الخطوة مش لصالحها، وعلى الرغم من الصداقة والحب الي بينا راح ألغي متابعتها".

يذكر أن ديما وكندا كانتا قد مثلتا معاً في سلسلة المسلسل السوري الشهير "صبايا" والذي حقق نجاح كبير وقت بداية عرضه في عام 2009 والذي كان من بطولة نسائية من بينهم "نسرين طافش، ديما الجندي، ديما قندلفت، جيني اسبر".

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يذكر أن كندا لم تشارك في الموسم الرمضاني بأي عمل للمرة الثانية على التوالي وكانت قد أوضحت أنها "لا تبحث عن المال"، وأن الأعمال التي عرضت عليها لا تقدم أي جديد لـ مسيرتها الفنية إذ هنالك مشكلة في النصوص، وضعف الأجور وغيرها من العوامل التي منعتها من التواجد في الموسم الرمضاني.

الأمر نفسه مع ديما التي لم تتواجد في أي عمل رمضاني للموسم الحالي، إذ يبدو أنها تفضل قضاء وقتها مع عائلتها خاصةً أن أحد أبنائها أصيب بمرض "الكرون"، وهو التهاب شديد يصيب الأمعاء ومن الممكن أن يؤثر على الجهاز الهضمي ويتسبب بـ آلام في البطن، إسهال، فقدان الوزن، والتعب.

يذكر أن ديما لها طفلان من زوجها الأول الممثل تيم حسن قبل أن يقع الطلاق بينها بسبب خيانته لها مع زميلتها والتي كانت صديقتها نسرين طافش.

تيم متزوج حالياً من الإعلامية المصرية "وفاء الكيلاني"، أما ديما فقد تزوجت من شاب يدعى "أحمد الحلو" وعلاقة حبهما دائماً ما تشغل السوشال ميديا.

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