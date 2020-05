ديما بياعة لـ كندا حنا "الي عملتي قلة إحترام"!

حرب ال follow 🙂! كندا حنا ألغت متابعة جميع زملائها على إنستغرام ومن بينهم ديمة بياعة التي ردت ب "الي انعمل قلة احترام...وأنا رح أشيل الفولو بدوري".. #ديمة_بياعة #كندا_حنا #سوريا #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن #جمال #فاشن #اناقه

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 30, 2020 at 8:44pm PDT