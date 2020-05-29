نادين الراسي تستقبل الصيف بالبكيني وفي أحضان خطيبها!

شاركت الممثلة اللبنانية "نادين الراسي" صور لها عبر خاصية الستوري في إنستجرام برفقة خطيبها "مجد" وهم يستمتعان بالأجواء الصيفية في لبنان.

نادين ظهرت بالبكيني برفقة مجد والحب ثالثهما، وبدت السعادة واضحة عليهما مع أجواء صيفية لطيفة.

نادين كانت قد أعلنت سابقاً أنها بدأت فعلاً التحضير للزواج المنتظر والذي سيقام في شهر أغسطس من السنة الحالية بالرغم من فيروس كورونا، كا أنها ستحرص على وجود صديقتها العزيزة كـ إشبينه والتي تقيم في باريس بطائرة خاصة سيؤمنها خطيبها.

وكانت قد أضافت الممثلة خلال لقائها مع هشام حداد أن الذين سيحيون الحفلة من المشاهير "ناجي الأسطا، جورج الراسي"، والنجم وائل كفوري في حال كان متواجداً في لبنان، كما أكدت أن سترتدي الفستان الأبيض الذي يصممه خصيصاً لها المصمم اللبناني "حنا توما".

يذكر أن نادين لديها 3 أولاد، واحد من زوجها الأول واثنان من زوجها الثاني الممثل "جيسكار أبي نادر" والتي ما زالت تواجه مشاكل معه بسبب حضانة الأطفال، كما كانت قد حاولت الإنتحار سابقاً بسبب ظروف نفسية تمر بها إلا أن إبنها أنقذها في آخر لحظة.

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نادين المبتعدة حالياً عن الساحة الفنية بسبب المشاكل العائلية كانت قد شاركت بعدة مسلسلات منها "الأخوة، الشقيقتان، ورد جوري، جريمة شغف" وغيرها من الأعمال المحفورة في ذهن الجمهور.

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