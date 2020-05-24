إحتمال عالي لـ إصابة عمرو دياب ودينا الشربيني بفيروس كورونا!

بعد أن أُعلن عن إصابة الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" بفيروس كورونا والذي على آثره قد دخلت مستشفى العزل للعلاج، يواجه كاست مسلسل لعبة النسيان إحتمال عالي للإصابة.

رجاء كانت قد شاركت منذ يومين صور لها مع فريق العمل تعلن فيه إنتهاء تصوير المسلسل الرمضاني "لعبة النسيان" من بطولة زوجة عمرو دياب الممثلة "دينا الشربيني".

ما ورد لعقل الجمهور أن إحتمال إصابة دينا عالي جداً بحكم المخالطة المباشرة مع رجاء التي أدت دور والدتها في المسلسل، وبالتالي إحتمالية إصابة المطرب المصري "عمرو دياب" عالي جداً على خلفية تواجده في نفس المنزل مع زوجته دينا.

يذكر أن إبنة رجاء المدعوة "أميرة" هي من أعلنت إصابة والدتها، وكانت تبكي وتطلب من الجميع أن يدعوا لوالدتها لأن وضعها الصحي حرج جداً.

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