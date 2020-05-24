رجاء الجداوي بوضع صحي حرج بسبب فيروس كورونا!

أعلن منذ قليل إصابة الممثلة المصرية "رجاء الجداوي" بفيروس كورونا وعلة آثره تم إدخالها للمستشفى من أجل العلاج.

بحسب إبنة الممثلة "أميرة"، فإن وضعها الصحي سيئ جداً وقد طلبت إبنتها وهي تبكي من المحبين أن يدعو لها.

إبنتها أميرة كشفت أن حرارة والدتها إرتفعت فجأة وعند معاينتها أُكتشف ان معها فيروس كورنا، وتم نقل رجاء بسرعة لـ مستشفى العزل بسيارة إسعاف من أجل العلاج.

يذكر أن الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى أطلت على جمهورها في الموسم الرمضاني الحالي من خلال برنامج فيفي عبده للمقالب والذي يحمل عنوان "خلي بالك من فيفي"، وكانت قد فقدت وعيها أثناء الحلقة.

كما أنها شاركت في المسلسل المصري "لعبة النسيان" إلى جانب الممثلة "دينا الشربيني" بدور والدتها.

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