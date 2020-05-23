الإفراج عن قاتل سوزان تميم رغم إثبات تورطه!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر إطلاق سراح المتهم الأول بقضية مقتل النجمة اللبنانية "سوزان تميم" والمدعو "محسن السكري".

الإفراح عن القاتل جاء بقرار من رئيس مصر تحت بند العفو العام والذي شمل مئات المساجين من كافة المحافظات المصرية وقضايا وجنايات مختلفة منذ سنوات عديدة وصولاً لمطلع العام الحالي.

قضية سوزان تميم تعود لعام 2008 بعد ان وجدت مقتولة في شقتها التي تقع في دبي، وما إن بدأت التحقيقات حتى تمكنوا من الوصول للقاتل وهو ضابط الدولة السابق "محسن السكري" بعد أن إرتكب خطأ بسيط بشرائه لـ أداة القتل ببطاقته الإئتمانية، وما أن قُبض عليه حتى إعترف على رجل الأعمال "هشام طلعت" الذي حرضه على القتل مقابل مبلغ مالي كبير وصل لـ 2 مليون دولار...وبالفعل أُلقي القبض عليه أثناء محاولته الهرب للبرازيل.

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الحكم ضد كل من محسن وهشام كان بالإعدام، إلا أن قرار الطعن جاء لصالحهما وانتهى الأمر بالسجن لـ "محسن" لمدة 25 عاماً و"هشام" بتهمة التحريض لمدة 15 عاماً.

في عام 2017، صدر قرار عفو عام وشمل رجل الأعمال هشام والذي غادر السجن، وكان أن سبق محاميه بتقديم طلب بالعفو على آثر إصابته بمرض نادر يدعى "النشوائي" ينتقل إلى كل أنحاء جسمه ويضرب الأعضاء الحيوية به مثل عصب العينين والجلد، إلا أن الطلب تم رفضه وقتها.

يذكر ان سبب الخلاف بين الراحلة ورجل الأعمال كان رغبته بالزواج منها، إذ عمل على رعايتها وصرف عليها مبالغ مالية كبيرة وساعدها لكي تحصل على الطلاق من زوجها الثاني "عادل معتوق"، إلا أن الأمور ساءت بينهما وقررت أن تتركه وهو ما لم يتقبله هشام واعتبره خيانه لتنتهي بالقتل.

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