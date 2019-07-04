إدارة المطار تُكذب نانسي عجرم.. انتظرت 12 دقيقة فقط!

بعد الجدل الكبير الذي أثارته تغريدات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الغاضبة، أثر انتظارها لوقت طويل جدًا في مطار بيروت وهي تحمل ابنتها الصغيرة ليا، والضجة الكبيرة التي أثارتها هذه التغريدات التي هاجمت من خلالها عجرم إدارة المطار.

ردت قيادة جهاز أمن المطار على كلام عجرم موضحة حقيقة ما جرى، عبر بيان لها قالت فيه أن الفترة التي صادفت وجود الفنانة اللبنانية تعتبر وقت ذروة، وكانت نتيجة هبوط 9 طائرات في أقل من ساعة، وأضاف البيان انه وبعد مراجعة الكاميرات تبين ان الفنانة انتظرت من الساعة 23:29 حتى الساعة 23:41 أي ما يقارب الـ 12 دقيقة فقط.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع هذا البيان متسائلين عن حقيقة ما جرى، ورأى البعض أن البيان يكذب عجرم بشكل رسمي، ويضعها في محل اتهام، فيما أكد عدد كبير أنه من المستحيل أن تضع عجرم نفسها في موقف محرج ما لم تعاني بشكل حقيقي خصوصًا أنها شخصية بعيدة عن المشاكل بشكل عام ولم يسبق لها وأن انتقدت أي جهة او موضوع.

يُشار إلى أن الفنانة اللبنانية كانت قد أطلقت عدة تغريدات عبر حسابها في تويتر كتبت فيها عن معاناتها خلال تواجدها في المطار، وانتظارها وقت طويل وهي تحمل ابنتها ليا 5 شهور، مما عرض الطفلة للتعب والإرهاق، ودفع عجرم لتوجيه رسالة قاسية لإدارة المطار.

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