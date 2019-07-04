إليسا توجّه رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان (فيديو)

وجهت الفنانة اللبنانية إليسا رسالة إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين في لبنان، وطالبتهم من خلالها بالعودة إلى بلادهم، لأن لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب الأعداد الكبيرة التي تعيش على أرضه بالإضافة إلى أن الأزمة الاقتصادية تزداد سوءًا في كل يوم.

وقالت خلال إحدى المقابلات الصحفية في رسالتها الموجهة للاجئين على أرض لبنان: " أتمنى أن يعود اللاجؤون إلى بلادهم، وتابعت: "أنا أحترم الشعب السوري واللاجئين، ولكن لم يعد الوضع عاديا ولبنان لم يعد يتحمل كمية الناس الموجودة، وفرص الوظائف تذهب للاجئين على حساب اللبنانيين".

وأضافت: "سأكون في صف بلدي على الرغم من أنني أحترم جدا الشعب السوري واللاجئين، لكنني أتمنى أن يعودوا لبلادهم لأنها بحاجة إليهم أكثر من لبنان".

اليسا بسبب إزدياد العطالة في لبنان :

بتمنى يرجعو الفلسطينيين والسوريين الى بلادهم .. بلادهم بحاجة لهم

عبر : @NB0Y

pic.twitter.com/E9FXvpatrd — هيئة المشاهير (@AlmobarkNadiia) ٢ يوليو ٢٠١٩

على صعيد آخر، كانت الفنانة إليسا قد تعرضت الفترة الماضية للتنمر والإساءة من قبل البعض بسبب صورة نشرتها على إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة عفوية وطبيعية، واعتبر البعض أنها شوهت ملامحها وشكلها بسبب عمليات التجميل، فردت عليهم: " لما حدا يتعرضلي أو يتنمر على صورة، ما تتضايقو لأنو الموضوع آخر همي وما إلو أي تأثير عليي، ويللي عم يتنمرو ويحكو ما عندن إلا عقدهن يفجروها، فا اتركوهن بعقدهن. يفشو خلقن انا اليسا".

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