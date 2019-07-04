تفاصيل جديدة في القضية التي رفعتها الفتاة الإيرانية ضد هيفاء وهبي!

انتشرت قبل أيام قليلة قصة الفتاة الإيرانية التي رفعت قضية ضد الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي بسبب الشبه الكبير بينهما والذي تسبب لها بالأذى وعرضها لمشكلات عدة، وبحسب آخر الأخبار المنقولة من وسائل إعلام إيرانية، طرأت تفاصيل جديدة على القضية وأصدرت المحكمة قرارها.

وبحسب التقارير، كانت الفتاة الإيرانية ادعت أنها تعرضت للاختطاف والاعتداء نتيجة الشبه الذي بينها وبين هيفاء وهبي، وقالت للقاضي: "قبل فترة، كنت خارج المنزل، تعرضت لحادث خطف من عدة شبان، فقدت وعيي حينها، واعتدى الشبان علي، ظننتها واقعة تحدث لكن بعد مدة رأيت صوراً لفتاة غير محجبة تشبهني منشورة في الإنترنت".

وتابعت: " "هذه ليست صوري، بل هي الفنانة هيفاء وهبي. صورها تسببت بعزلتي عن العائلة والأقرباء والأصدقاء. حاولت إقناع محيطي أن هذه الصور ليست لي، لكن دون جدوى".

ولكن جاء قرار المحكمة في النهاية بإحالة الملف للطب العدلي، وبعد الفحوصات تبين أن الفتاة لم تتعرض لأي اعتداء، وصدر القرار بإغلاق القضية بشكل نهائي مع الإعلان أن الدعوى المقدمة من قبل الفتاة الإيرانية غير صحيحة ولا وجود لها.

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