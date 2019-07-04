ديما بياعة تكشف للمرة الأولى عن المعاناة التي عاشتها بعد طلاقها من تيم حسن

حلت الفنانة السورية ديما بياعة ضيفة على إحدى المقابلات التلفزيونية مع الإعلامية علا الفارس، وخلال اللقاء وجه السؤال إليها حول طبيعة الفترة التي عاشتها عقب طلاقها من النجم تيم حسن، وعن كيفية تخطيها الضغوطات والتحديات كأم لوحدها مع طفلين إلى جانب مسيرتها المهنية.

وقالت ديما بياعة، خلال المقابلة، أنه عند طلاقها من تيم حسن كان عمر ابنها الصغير سنتان والثاني اربع سنوات وانها كرست كل وقتها لهما ولم تفكر في الارتباط حينها، وأضافت: "حسيت انا ان الرجل في حياتي مو ما بدي ياه بس غير موجود حاليا لأن في طفلين بدي طلعهم رجال ولازم ياخذوا من وقتي ومن كل تفكيري بعيدا عن كوني انا نفسيا مستفرة او غير مستقرة وتعبانة او لا لأن ما لهم ذنب"، وتابعت ديما بياعة حديثها عن أولادها "حقهم علي كون حاضرة بعواطفي ومشاعري".

الجدير ذكره أن ديما بياعة وتيم حسن انفصلا عن بعضهما في عام 2012 ولديها ولدان هما ورد وفهد، وحاليًا تيم حسن متزوج من الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، بالإضافة إلى أن ديما بياعة وجدت شريط حياتها المناسس ومتزوجة أيضًا، لذا كان البعض يطالب بالتوقف عن الحديث في الماضي وعيش الحاضر.

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