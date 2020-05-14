إدوارد يكشف عن سبب تغيير ديانته...وينهار بالبكاء وسط الأستديو!

حل الفنان المصري "إدوارد" ضيفاً على برنامج شيخ الحارة والجريئة" من تقديم "إيناس الدغيدي".

أبرز مواضيع الحلقة كان كشف الفنان عن سبب تغيير ديانته أو بالأحرى مذهبه من "الكاثوليكية إلى الأرثوذكسية" بسبب حبه لزوجته ومن أجل مصلحة أولاده في المستقبل حتى لا يعيشوا إختلاف ديني، كما أكد أنه مرتاح بمذهبه الجديد رغم عدم إلتزامه الكامل أو حتى التشدد.

من جهة أخرى، إنهار إدوارد بالبكاء بعدما سُأل عن والدته المتوفاة، إذ أكد أنه بعد وفاة والده خسروا كل شيء وعلى الأغلب قصد خسارة مالية وأملاك، فـ حرصت والدته على العمل من أجل أن تؤمن لقمة العيش ودعمه في أعماله...إيناس أيضاً تأثرب بكلام إدوارد وطالبت بفاصل إعلاني..

هذا المقطع بالذات نالت عليه إيناس إنتقادات واسعة، إذ لم يكن هنالك لمثل هذه الأسئلة أو التطرق لمواضيع حساسة.

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