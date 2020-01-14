إصابة الشاب المثير للجدل ريان جيلر بجلطة وشلل نصفي بالوجه!

صدم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن تداول البعض فيديو يظهر فيه نجم السوشيال ميديا الشاب السعودي ريان جيلر أثناء تواجده في المستشفى، بعد أن تعرض لجلطة على إثرها أصيب بشلل نصفي في الوجه.

وذكر أحد مرافقي ريان جيلر خلال مقطع الفيديو بأن الشاب السعودي صاحب الـ17 عامًا، يقوم بزيارة المستشفى حاليًا بشكل يومي لمتابعة حالته الطبية باستمرار، ووجه نفس الشخص رسالة إلى متابعي جيلر وطلب منهم الدعاء له حتى يمر من هذه الأزمة الصحية بخير.

وعلى الرغم من مرضه وظهوره في المستشفى، إلّا أن البعض شكك في أن ريان بالفعل تعرض لجلطة كما قيل، حيث اعتاد الجمهور عليه بأنه شخص مثير للجدل ويتعمد فعل مثل هذه الأمور لكسب المزيد من الشهرة، حيث كتب أحدهم وقال: " ذكرني بالراعي اللي كل يوم ينادي في الناس ان الذيب اكل غنمه وكان كذاب ويوم جا الذيب صدق راح ينادي الناس تساعده ولا احد راح، ريان كذا للاسف معاد صرنا نصدقه بشي لكن ان كان مريض صدق الله يشفيه وان كان كذب الله المستعان".

وريان جيلر هو شاب سعودي مراهق، اشتهر بصوته الجميل وإحساسه، ومن أكثر الأمور التي جعلته معروفًا لدى الجميع قصته مع لجين عمران وادعائه أنه ابنها وهو ما نفته الإعلامية السعودية لاحقًا قطعيًا، وأيضًا قام سابقًا بعرض نفسه للتبني في إحدى المرات.

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