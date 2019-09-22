إطلالة ديبيكا بادوكون في حفل آيفا 2019 تضعها في مرمى الانتقادات

تحرص النجمات دائمًا على الظهور بأبهي طلة في مختلف المناسبات، لا سيما المهرجانات وحفلات توزيع الجوائز، وعلى الرغم من حرصهن على اختيار الإطلالة الأجمل وأكثرها جاذبية، إلا أن أحيانًا ما تتعرض النجمات إلى انتقادات لاذعة بسبب اطلالاتهن.

وتأتي نجمة بوليوود "ديبيكا بادوكون" أحدث ضحايا تلك الانتقادات، وذلك بسبب اطلالتها في حفل جوائز "آيفا" لعام 2019، الذي أُقيم يوم الأربعاء في مومباي.

كانت النجمة الحسناء قد أطلت بفستان أرجواني براق غاية في الجاذبية والأناقة من توقيع "غوراف غوبتا"، والذي تميز بالريش وحبات الشواروفوسكي، كما تميز الفستان بكاب طويل للغاية.

إلا أنه وفقًا لمجلة "فيلمي مانترا "، لم تتلق اطلالة ديبيكا استحسان الجميع، حيث تعرضت لسلسة من الانتقادات وموجة سخرية من رواد الانترنت، ووصف أحد المستخدمين بـ "فوضي من الارجواني، يبدو ان ديبيكا اصابتها الحيرة"، وذلك مع نشر صورة توضح ان ديبيكا استوحت اطلالتها من ايشواريا راي وكايلي جينر.

وانتقد آخرين الإطلالة بأنها مبالغ فيها، حيث قال أحدهم: "فستان ديبيكا مبالغ فيه لحضور حفل توزيع جوائز، ما كل هذا الريش؟ ولكنها جميلة".

لم تكن الانتقادات والتعليقات الساخرة من نصيب ديبيكا فقط، بل طالت زوجها النجم رانفير سينغ أيضًا، حيث قال أحد رواد تويتر: "هل اختار رانفير وديبيكا اطلالاتهما من أجل الهالويين؟"

بالإضافة إلى ذلك، سخر البعض الآخرين من المحادثة الجانبية التي دارت بين الثنائي خلال الحفل، حيث قال مستخدم: "اعتقد أنهما يتحدثان عن رانبير كابور وعليا بهات".

حتى الآن، لم يرد الثنائي على تلك الانتقادات، إلا أنه بصرف النظر، لا ننسى أن "ديبيكا" حصلت على جائزة تكريمية كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم "تشيناي اكسبريس"، كما حاز زوجها رانفير على جائزة أفضل ممثل لهذا العام عن دوره في فيلم "بادمافات".

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