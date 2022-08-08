إطلالة ريم نصر الدين تعرضها للهجوم.. "شو الها داعي هالحركات"

تعَّرضت الفنانة السورية ريم نصر الدين لموجة من الانتقادات ، بعد ظهورها بإطلالة اعتبرها البعض بـ"الجريئة"، كما أنها وضعيات تصويرها كانت مثار جدل المستخدمين الذي استهجنوا طريقتها بالجلوس.

ريم نصر الدين تتعرض للهجوم بسبب إطلالتها الجريئة

شاركت ريم نصر الدين متابعيها عبر حسابها على "إنستغرام" سلسلة صور لها من داخل منزلها، تظهر فيها جالسةً على الكرسي، بينما قدمها ممدودة على الطاولة ويدها ممسكةً بكوب من القهوة.

وكانت إطلالة ريمالقصيرة موضع انتقاد، فقد ارتدت هوت شورت أسود وكروب توب أسود؛ لذلك جلوسها بهذه الطريقة ووضعية التقاط الصورة أظهرتها بمظهر عده البعض "غير لائق".

وكتبت إحدى المتابعات: "شو الها معنى هالحركات يعني"، بينما رأت إحداهن أن حركاتها من أجل تصدر الترند: "بدها تثير جدل مو اكتر".

بينما دافع البعض عنها، فكتبت إحداهن: "يعني شو بدكن فيها مثلا تركوها بحالا شو استفدتو اذا انتقدتو العالم؟".

ريم نصر الدين تنتقد معتصم النهار

واستذكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادها للممثل السوري معتصم النهار، فعلَّقت إحداهن: "مو هي نفسا الي كانت عم تنتقد معتصم النهار ".

فخلال حلول ريم ضيفة في برنامج “شو القصة” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أشارت أنه لا يجيد التمثيل مستنداً في وجوده في هذه المهنة الفنية إلى وسامته.

ولفتت أنها يحاول النجاح كممثل، لكن لم يقدر على ذلك إلى الآن، وقالت: "ممثل… لأ أكيد مانه ممثل، لهلأ لأ .. أكيد هو بيعرف هالشي".

