إعلامية كويتية تثير الجدل بعد حديثها عن الساهر وقصة منعه من الغناء في الكويت: "ترى ما يحتاج فلوسكم"!

وضعت الإعلامية والناقدة الكويتية ليلى أحمد النقاط على الحروف، خلال حديثها في برنامج "ع السيف" مؤخرًا حول قصة لقاءها بالفنان العراقي كاظم الساهر، وعن الأسباب التي منعته من إحياء حفلاته الغنائية لجمهوره في الكويت منذ غزو العراق للكويت وحتى هذا اليوم.

وأكدت ليلى أحمد أن كاظم الساهر نفسه لا يعلم ما السبب حتى الآن، حيث صرح خلال لقاء سابق معها أنه وجهت إليه اتهامات أنه كان داعمًا للغزو العراقي ولحزب البعث، وطالب في مرات عديدة الأشخاص الذين يوجهون له هذه الاتهامات على إظهار وثيقة واحدة فقط تدينه ولم يفعل أحد هذا حتى الآن.

وتابعت ليلى أحمد حديثها قائلة أن السياسة لعنة قذرة ضحيتها الشعوب، موجهة حديثها للأشخاص الذين يهاجمون كاظم مؤكدة أنه لا يحتاج لأموالهم ولا لحفلاتهم ولا للشهرة التي من الممكن أن ينالها في الكويت، لأنه لديه جمهور كبير ويقدم رسالة حب وفن ويذهب إلى حيثما الناس يريدون تواجده.

وكانت الإعلامية ليلى أحمد قد نشرت في وقت لاحق صورة تجمعها بالساهر عبر حسابها على إنستغرام وعلقت عليها قائلة: "من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز لكاظم الساهر. في الصورة هو يستمع لي باهتمام برأيكم. ما الحوار الذي قلتله وجعلته منصتا بتركيز؟".

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