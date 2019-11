إعلامية كويتية تثير الجدل بعد حديثها عن الساهر وقصة منعه من الغناء في الكويت: "ترى ما يحتاج فلوسكم"!

من أحب أغانيه لقلبي أغنية العزيز ل #كاظم_الساهر.. في الصورة هو يستمع لي بإهتمام..برأيكم..ما الحوار الذي قلتله وجعلتة منصتا بتركيز.. اعطوني خيالا وتصورا ايجابيا ملهما.. هياااا بنااااا⚖️📚🗳📍 🧿🦠🛴💎 أما بعد.. ليل الغد في الساعة العاشرة والنصف سأتحدث عن الصورة ومناسبتها وما تداولناه من حوار.. في حلقتي التلفزيونيه لسعة النحلة على قناة العدالة @atvkw #الكويت #الخليج #العراق #فنانين #نجوم #ليلى_احمد

A post shared by Laila Ahmad 🇰🇼ليلى أحمد (@lailaaaahmad) on Nov 12, 2019 at 1:36am PST