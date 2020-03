إعلامية كويتية تظهر عليها أعراض الكورونا بعد عودتها من مصر.. فيديو!

الإعلامية "مها منصور" تشك بأنها مصابة بالكورنا بعد عودتها من مصر 😐 #مها_المنصور #الكويت #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #كورونا

A post shared by البوابة (@albawabame) on Mar 5, 2020 at 1:11am PST