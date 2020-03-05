إعلامية كويتية تظهر عليها أعراض الكورونا بعد عودتها من مصر.. فيديو!

شاركت الإعلامية الكويتية "مها منصور" فيديو لها عبر حسابها في تويتر وهي تتحدث مع الجهات المعنية عن إجراء فحص الكشف عن الكورونا وهي وزارة الصحة.

الإعلامية مها منصورالتي كانت قد عادت مؤخراً من مصر،منذ لحظة رجوعها كما صرحت كانت تشعر بالتعب مع ارتفاع في درجة الحرارة مما أثار الشك فيها حول إصابتها بفيروس كورونا.

إلا أنها بعد ساعات أطلت على جمهورها عبر حسابها الخاص و طمأنتهم على صحتها ووضعها وأكدت أنها ليست مصابة بفيروس كورونا بعدما قامت بإجراء الفحوصات المطلوبة.

رد فعل الجمهور تراوح حول ما فعلته مها، فالبعض هاجمها وإتهمها أنها تحاول إثارة الجدل ولفت الأنظار لها وأن الأمر مجرد خدعة، في حين دافع البعض واعتبر أن ما قامت به هو حركة صحيحة لزيادة الوعي عند الجمهور حول كيفية التصرف في حال ظهرت أعراض المرض عليهم.

يذكر أن مها تعمل في مجال الإعلام منذ مدة طويلة، وتقدم حالياً برنامج سيدتي عبر قناة روتانا الخليجية.

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