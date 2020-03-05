بشرى تكشف عن عمرها الحقيقي ... والجمهور يشكك

عبرت الفنانة المصرية بشرى عن انزعاجها من موسوعة ويكيبيديا لتوثيقها معلومات مغلوطة بشأن تاريخ ميلادها.

ونفت بشرى أنها تبلغ من العمر 42 عامًا، مؤكدة أنها أصغر من العمر المكتوب في ويكيبيديا والذي جاء فيه بأنها من مواليد 1976، وأكدت الفنانة المصرية أنها من مواليد الثمانينيات وليس السبعينيات، ونشرت صورة لعمرها المتداول وكتبت عليها تعليق تقول فيه: "كذب كذب"، وأضافت: "بالنسبة للناس والويكيبيديا اللى مصرين يكبرونى بالعافية".

وتابعت بشرى: "صحيح أن خبرتي في الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على إيه؟؟!! ما إحنا كده كده رايحين رايحين وخصوصًا مع جنون الأوبئة اللي هبت علينا".

وأكدت بشرى: "يؤسفني أبلغكم للمرة الألف أنني مواليد الثمانينيات والله ثمانينات ومحدش يقدر يكذب طول ما السجل المدني موجود.. وعموما سواء كنت امرأة ثلاثينية أو أربعينية أو حتى فى سن السبعين فهفضل شحرورة في نفسي طول ما أنا عايشة.....بس خلاص و كل كمامة وأنتم طيبين".

وتفاعل الجمهور مع الصورة بالكثير من التعليقات التي جاءت غالبيتها مشككة في عمرها الحقيقي خاصة أن بشرى لم تحدد أي عام ميلادها بالتحديد، ومن بين التعليقات، كتبت روني: "يعني شو فرقت إذا مواليد ٨٠ مثلا عمرك ٤٠ سنة"، وكتب أحمد فؤاد: "تلاقي بعد الدوشة دي كلها عندك 39 سنة مثلًا وال3 سنين الزيادة دول هما اللي ضايقوكي"، وقال هاني: "يعني فرقت ٤٢ من ٤١".

نفس الأمر كان قد أزعج الفنانة المصرية نادية الجندي التي وقبل ساعات من الاحتفال بعيد ميلادها المقرر له 24 مارس، وأعربت عن انزعاجها الشديد من نشر تاريخ ميلادها بشكل خاطئ وهو الأمر الذي أظهر كبر سنها بقرابة 12 عاماً عن عمرها الحقيقي، بحسب قولها.

وفيما يشبه البيان الرسمي عبر صفحتها في "إنستغرام"، وجهت الجندي الشكر لجميع المواقع التي تحتفل بعيد ميلادها، وحذرت من استمرار التلاعب بتاريخ الميلاد، وكتبت الفنانة نصا "عايزة ألفت النظر بالنسبة للتلاعب في تاريخ عيد ميلادي، أكتر من مرة خلال الثلاث سنوات الماضية وحتى الآن، مرة 1948 ومرة 1945 ومرة 1944 ومرة 1943 ومرة 1942 ومرة 1941 ومرة 1940 والتاريخ النكتة 1938، وكل التواريخ السابق ذكرها غير صحيحة بالمرة وغير حقيقية، وتم إرسال صورة من جواز السفر الخاص بي بالتاريخ الحقيقي، ولم يهتموا بتغييره ولم يعدلوه وذلك يؤكد للجميع، أن الموضوع ده مقصود والتلاعب فيه مقصود".

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