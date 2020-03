بشرى تكشف عن عمرها الحقيقي ... والجمهور يشكك

بالنسبة للناس و الويكيبيديا اللى مصرين يكبرونى بالعافية ...صحيح ان خبرتى فى الحياة تعمل ٧٢ مش بس ٤٢ بس يا جماعة مستعجلين على ايه؟؟!! ما احنا كدة كدة رايحين رايحين و خصوصا مع جنون الأوبئة اللى هبت علينا بس يؤسفنى انى ابلغكم للمرة الالف انى مواليد الثمانينات والله ثمانينات و محدش يقدر يكذب طول ما السجل المدنى موجود..و عموما سواء كنت امرأة ثلاثينية او أربعينية او حتى فى سن السبعين ف هفضل شحرورة فى نفسى طول ما انا عايشة.....بس خلاص و #كل_كمامة_وانتم_طيبين

A post shared by Bushra Rozza (@bushraofficial) on Mar 3, 2020 at 6:01pm PST