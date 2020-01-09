إلغاء فقرة محمد رمضان في حفل الكاف "ليس على مستوى الحدث"

قبل لحظات من انطلاق حفل الكاف الذي أقيم في الغردقة لتسليم جائزة أفضل لاعب كرة قدم في إفريقيا لعام 2020، قررت اللجنة المنظمة للحدث إلغاء فقرة فنية لمحمد رمضان بعد ما كان المقرر أن يقدمها للجمهور الحاضر على الرغم أنه كان قد وصل للموقع.

وبحسب المصادر الصحفية، كان محمد رمضان قد أعلن على إحدى الفضائيات في وقت سابق عن نيته تقديم هذه الفقرة الفنية في حفل الكاف، وهو تسبب بحالة من التوتر والقلق للمسؤلين والمنظمين للحفل الذين تابعوا الأمر وحرصوا على عدم ظهوره.

وبحسب ما نقل على لسان الأشخاص المسؤولين في الكاف، فإن سبب إلغاء فقرة محمد رمضان هو أن الفقرة ليست على مستوى الحدث ولن يلاقي استحسان الجمهور، وبمعنى أوضح كان وجود محمد رمضان على المسرح غير مرغوب فيه أبدًا.

ونقلًا عن موقع "الدستور"، الفنان محمد رمضان تفاجأ بقرار إلغاء فقرته الفنية، وهو بالأساس لم يتم دعوته بشكل رسمي من الاتحاد الإفريقي للمشاركة كفنان مصري، ولكن في الحقيقية جاء بدعوة خاصة من أحد رجال الأعمال.

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