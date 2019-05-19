إلهام شاهين تتحدث عن ديانتها وتكشف عن سبب زيارتها الأخيرة لأحد الأضرح في العراق (فيديو)

حلت الفنانة المصرية إلهام شاهين ضيفة على برنامج "شيخ الحارة" مع الإعلامية بسمة وهبة، وخلال المقابلة التي أجرتها، تطرقت بالحديث عن زيارتها الأخيرة لضريح الإمام موسى الكاظم في العراق والذي يحظى باهتمام كبير في المذهب الشيعي.

وفي التفاصيل، أكدت إلهام شاهين أنها مسلمة ولكن تحترم جميع الأديان والطوائف، وعن سبب زيارتها لضريح الإمام موسى الكاظم، هو أنها كانت تتواجد في العراق في الوقت الذي يصادف فيه إحياء ذكرى استشهاده، وبعد قراءتها عنه علمت أنه حفيد الإمام حسين بن علي بن أبي طالب.

وتابعت: "عدت إلى الفندق وارتديت ملابس محتشمة، وشاركت الناس احتفالهم بذكرى استشهاد الإمام، وقرأت سورة الفاتحة ودعوت الله تعالى، ثم عدت إلى الفندق من جديد".

وكانت آخر أعمال الفنانة إلهام شاهين في مجال الدراما والمسلسلات هو مسلسل "ليالي الحلمية ج6" في عام 2016، وتشارك في السينما من خلال فيلمين جديدين لم ينتهي تصويرهما بعد، وهما فيلم "الفارس"، وفيلم "أهل العيب".

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