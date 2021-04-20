موديل روز وطليقها إلى الواجهة مجدداً..خيانة وتهديد بالقتل وسجن !

عاد خبر طلاق موديل روز ورجل الأعمال السعودي محمد آل محمود إلى الواجهة مجدداً بعد أن أطلت روز خلال بث لايف جمعها بـ الإعلامية مهيرة عبد العزيز.

روز كشفت حول موضوع طلاقها أنها تعرضت للغدر والخيانة من قبله وليس كما صرح طليقها أن الشاب الذي تعرفت عليه ويدعى نيكولا هو من قلب حياتها رأساً على عقب وحولها لشخص آخر تماماً، وجعلها تغير معاملتها مع زوجها وحتى أصدقائها المقربين وعلى الرغم من محاولة الجميع إبعادها عنه.

الشاب السعودي بدوره لم يسكت على الأمر وأطلق عدة تصريحات كان أولها بـ آية قرأنية "ويل يومئذ للمكذبين" مشيراً إلى ما ذكرته روز من خيانة وكذب ونفاق، وتابع حول موضوع الكذب أن روز وصديقها تسببوا بـ إعتقاله من قبل الشرطة بعد شكوى بتهمة محاولة قتل صديقها نيكول.

وتابع الشاب أن روز كانت تقف أمام المنزل وتضحك على وضعه وقامت بتصويره وشاركت الفيديو مع المحامي بغاية إرساله إلى مكتب التأشيرات لمنعه من دخول البلد مجدداً...كما أضاف أن أصدقاء روز حالياً معروفين بسمعتهم السيئة والتي منها تجارة المخدرات، كما تابع أن سبب ابتعاد أصدقائها عنها هو ما فعلته بحق زوجها والادعاءات الكاذبة التي أطلقتها بحقه.

الجمهور بدوره كان له رأي آخر، وشارك فيديوهات لفتاة جديدة تعرف عليها محمد وتدعى "ليالى" إذ أنه من الواضح أن الشاب يرغب بتقديم نفس المساعدة للفتاة الجديدة بغاية الشهرة والنجاح كما فعل سابقاً مع روز.

وكان من بين تغريدات الجمهور المتداولة:

"هذا اكبر دليل مادي ضد محمد انه هو الكذاب مو روز هوا الي طعنها في ظهرها جاب ليالي هنا عشان يبغاها تصير نفس روز بس ربي طيحهم في شر اعمالهم عشان نيتهم السيئه واقرو الكلام الي في الصوره بتفهمون اكثر"

هذا اكبر دليل مادي ضد محمد انه هو الكذاب مو روز هوا الي طعنها في ظهرها جاب ليالي هنا عشان يبغاها تصير نفس روز بس ربي طيحهم في شر اعمالهم عشان نيتهم السيئه واقرو الكلام الي في الصوره بتفهمون اكثر pic.twitter.com/0lHUdyZRhj — fan_justinbieber_009 (@MVVIP2) April 20, 2021

وتابع آخر "واضح كذابه من عرفناها وهي تكذب ب عمرها وعمليات التجميل حقها والتصنع الزايد و زواجها وكل شي،الحين زوجها لو ما كان صادق ما كان قال افتحوا القضيه في موقع المحكمه الامريكيه والمحاكم الامريكية مع تكتب شي كذب،، كلامه صدق يوضح انها انسانة تخوّف فيها شر ،، كيف تخلي الشرطة تمسكه وهي تضحك"

واضح كذابه من عرفناها وهي تكذب ب عمرها وعمليات التجميل حقها والتصنع الزايد و زواجها وكل شي،الحين زوجها لو ما كان صادق ما كان قال افتحوا القضيه في موقع المحكمه الامريكيه والمحاكم الامريكية مع تكتب شي كذب،، كلامه صدق يوضح انها انسانة تخوّف فيها شر ،، كيف تخلي الشرطة تمسكه وهي تضحك — sara (@sara10687872) April 20, 2021

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