ما الذي جمع عائلة طيور الجنة وبدر خلف؟!

أثار الشاب بدر خلف الجدل من جديد بعد أن شارك تغريدة عبر حسابه في تويتر ذكر فيها اسم عائلة طيور الجنة.

التغريدة المتداولة جاء فيه "أنا ليش أشبه ام عصومي ووليد بالحجاب"!!

تعليق بدر خلف نال سخرية الجمهور الذي ردوا بطريقة كوميدية كان منها:

"سبحان الله يخلق من الشبه أربعين"...وغرد آخر "ابك بسم الله على ام عصومي ووليد وقسم انها تكره حياتها من تعرف انك تشبه لها"...وجاء في تغريدة أخرى "ههههههههههههههه التشبيه شكلك بتابع طيور الجنه".

سبحان الله يخلق من الشبه أربعين🤡. pic.twitter.com/o05UgkzYhH — دلال🇸🇦🤍🇰🇼. (@j_ijaq) April 19, 2021

بالحديث عن عائلة طيور الجنة، فقد نشر الحساب الرسمي لعصومي ووليد عبر يوتيوب فيديو لعائلة المقداد أول يوم رمضان حمل عنوان "أول يوم في رمضان بدون بابا"، ولم يظهر خالد مقداد في الفيديو سوا بمقطع واحد وهو طريح الفراش ويبدو عليه التعب.

لتقوم العائلة لاحقاً بنشر فيديو جديد لطمأنة الجمهور على والدهم ليتبين أنه قد دخل المستشفى وأنه في غرفة العناية على جهاز تنفس، إلا أنه وضعه جيد ومستقر. لم تعلن العائلة عن مرض خالد إلا أنه خمن الجمهور أن يكون مصاب بكورونا، خاصة وأنهم ذكروا بالفيديو أن رئته جيدة وأنه موضوع على جهاز تنفس، وهذا ابرز ما يفعله فيروس كورونا.

وبالعودة إلى الفيديو، طلبت العائلة من الجمهور الدعاء له، وأوضحت أنه من المقرر أن ينتقل "خالد" من غرفة العناية المركزة إلى غرفة عادية وبعدها بعدة أيام يتم تخريجه من المستشفى.

أما الإبن الأكبر وليد فقد شارك صُورة له برفقة والده وارفقها بتعليق "اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ ، الَّذِي إِذَا دُعِيتَ بِهِ أَجَبْتَ ، وَإِذَا سُئِلْتَ بِهِ أَعْطَـيْتَ أن تشفي والدي يا الله يا كريم".

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