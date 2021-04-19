هاندا أرتشيل وكرم بوسيل معاً في جزر المالديف..وهذه الصُورة الأولى لهما!

شائعات الحب ما زالت تلاحق الممثلة التركية هاندا أرشيل وزميلها في العمل الممثل كرم بوسيلي والتي كانت قد بدأت منذ عدة أشهر.

الثنائي الآن يتواجد في جزر المالديف بعد أن انتهيا من تصوير مشاهدهما في مسلسل "أنت أطرق بابي" وقد تم تداول صُورة لهما معاً أثناء الإستعداد للسفر كما أن كرم شارك صُورة عبر حسابه أثناء تواجده على أحد القوارب في حين أن هاندا لم تشارك أي صُورة لحد الآن.

الشائعات كانت قد إنطلقت بين الثنائي بعد مشاهد القُبل بينهما في العمل التركي إضافةً إلى التقاط عدسات الكاميرا فيديو لسيارة هاندا ويقال أنه عندما علم الثنائي الذي أمضى الليلة معًا بوجود الصحفيين خارج المنزل في الصباح، قامت هاندا بإرسال سيارتها إلى موقع تصوير مسلسلها بينما خرجت هي مع كرم من الباب الخلفي للمنزل.

هاندا كانت قد واجهت إشاعات منذ مدة أنها بعلاقة عاطفية مع رجل الأعمال التركي مرادجان أكدوغان والذي هو الحبيب السابق للممثلة سينام كوبال وفي نفس الوقت صديق خطيبها السابق المغني التركي ​مراد دالكيتش الذي جمعته علاقة مدتها 3 سنوات وكانت على أطراف الزواج رسمياً.

وبحسب المصادر التركية أن مرادجان أكدوغان 36 عاماً من أبرز الأسماء في عالم الأعمال ويمتلك الكثير من الشركات من بينها مراكز تجميل، معارض لبيع السيارات الرياضية ومؤخرا أصبح المدير التنفيذي لشركة MYC وشركائها للإنشاءات. إلا أن تلك الشائعات انتهت بسرعة لأن أهل الشاب لم يرضوا عن علاقتهما ولذلك انتهى الموضوع بينهما بسرعة.

بالحديث عن مسلسل "أنت اطرق بابي" فتدور أحداثه حول آيدا وهي فتاة تربط كل آمالها بتعليمها تواجه سيركان بعد أن يقوم بقطع منحتها الدراسية في الخارج فيقوم سيركان بتقديم عرض لآيدا حيث إذا مثلت انها خطيبته لشهرين سوف يرجع لها منحتها الدراسية بالرغم من كره آيدا له، كانت مضطرة لتقبل العرض لتغير ظروف حياتها.

وفرضت غرامية مالية على المسلسل بعد عرض الحلقة الـ 28 لما فيها من مشاهد "اباحية" تخالف عادات وقيم الأسرة التركية. وكان المشهد يجمع بطلي العمل في حوض الاستحمام. إلا أن بعض متابعي المسلسل لم يعجبهم هذا القرار وطالبوا شركة "نتفليكس" بإنتاج عمل يجمع هاندا وكرم. وسبب مطالبتهم أن شركة نتفليكس لا تخضع للرقابة التركية كالمسلسلات التي يتم عرضها على التلفاز.

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