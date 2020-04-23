إليسا: "تشريع الحشيشة أمر مهم"

بعد موافقة البرلمان اللبناني على مشروع قانون يسمح بزراعة القنب أو "الحشيش" للأغراض الطبية والصناعية بهدف دعم الاقتصاد في لبنان، عقبت الفنانة اللبنانية إليسا عبر حسابها على تويتر أن هذا القرار مهم على أنه جاء متأخرًا بعض الشيء.

وكتبت إليسا عبر تويتر تعليقًا على قرار البرلمان اللبناني فيما يخص تشريع الحشيشة قائلة: " تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا".

تشريع الحشيشة للاستخدام الطبي رغم أهميتو مأخّر كتير عا ولاد منطقة عانو الظلم لسنين طويلة. والأهم إنو يكون فيه مين عم يراقب ويساعد المزارع تا ياخد حقو وتا ما يكون محصولو للتهريب بالصناديق السودا — Elissa (@elissakh) April 21, 2020

واتفق متابعو إليسا معها فيما قالته، خاصة وأن لبنان أرض خصبة وفيها ثروات طبيعية كان يجب أن يتم الاستفادة منها منذ زمن بعيد، إلى جانب أن زراعة الحشيس والرقابة عليه سيكون له فوائد كثيرة في المجال الطبي والاقتصادي.

على الصعيد الفني، لا زالت أغنية إليسا الجديدة "هنغني كمان وكمان" تحظى باهتمام واسع من الجمهور، حيث حصدت حتى الآن منذ طرحها على موقع يوتيوب قبل أسبوع أكثر من 4.5 مليون مشاهدة، إلى جانب أن الفيديو كليب للأغنية كان فيه ظهور خاص للفنانة هيفاء وهبي.

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