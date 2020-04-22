ماغي بو غصن قاضية ودانيلا رحمة راقصة.. ما القصة؟

شاركت كل من الممثلة ماغي بو غصن وزميلتها دانيلا رحمة البرومو الخاص بـ مسلسلهما الرمضاني القادم "أولاد آدم".

ظهرت ماغي في البرومو بدور قاضية كما أعلنت سابقاً، إلا أنه يبدو أن شخصيتها ستكون صعبة وقوية في نفس الوقت، إذ أظهر البرومو القاضية ديما بتصريح "من يوم ما تعينت مافي ولا نقطة سودا بسجلي".

أما زميلتها في البطولة الممثلة دانيلا رحمة، فقد ظهرت بدور راقصة عانت من ظروف الحياة رغم أنها للوهلة الأولى تبدو سعيدة، لكن على الأغلب ستفتح قلبها وتتحدث عن مشاكلها للشخص المناسب أو بالأحرى لحب حياتها

العمل الذي سيعرض في رمضان يتواجد فيه أيضا الممثلان السوريان "مكسيم خليل وقيس شيخ نجيب"، وسيتحدث أيضاً عن سجن النساء بعيداً عن الأبطال الرئيسيين في المسلسل.

يذكر أن العمل من تأليف "رامي كوسا"، أما الإخراج فهو من نصيب "الليث حجو"، وتولى الإنتاج شركة "إيجل فيلم" التي يمتلكها زوج ماغي "جمال سنان"

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