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إليسا تنضم لعصابة البروفيسور في "La Casa De Papel" واسم شخصيتها "بيروت"..إليكم التفاصيل!

منشور 27 آب / أغسطس 2019 - 11:16
إليسا

أثارت الفنانة اللبنانية إليسا ضجة خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تلقيها هدية من شركة نتفليكس والمسلسل الإسباني الشهير "La Casa De Papel"، وهي عبارة عن قناع خاص بشخصيات أفراد العصابة في المسلسل ودرع مكتوب عليه رسالة لها.

وكتبت الشركة المنتجة على الهدية التى أرسلتها للفنانة اللبنانية قائلة " فى شئ أنكسر بالجزء الثالث، من البروفيسور وخلاكى مصدومة، بس ضلك متفائلة لان من الجزء الرابع حتصيري أسعد واحدة، لملكة الإحساس أو صار فينا نقلك بيروت".

وعلقت إليسا على صورة الهدية التي نشرتها وقالت: "أنا جاهزة لأكون ضمن فريق البروفيسور"، وأضافت مقطع من إحدى مشاهد المسلسل وقالت: "نيروبي، نحن قادمون لإنقاذك..مع كل الحب، بيروت".

وفيما بعد بدأت التعليقات والتساؤلات تنهال على إليسا حول إذا ما كانت بالفعل ستشارك في الجزء الرابع من "La Casa De Papel"، بشخصية "بيروت"، إلّا أنها ردت على إحدى المتابعين وقالت: "بالطبع لا"، وكل ما في الأمر أن إليسا كانت قد نشرت سابقًا تغريدة قالت فيها أنها قضت كل الليل وهي تتابع الجزء الثالث من المسلسل وأبدت إعجابها بالعمل وبهذه الطريقة أحب طاقم المسلسل أن يرد لها الجميل.

على صعيد آخر، أعلنت إليسا مؤخرًا بتغريدة عبر تويتر اعتزالها مجال الفن والغناء وأن الألبوم القادم هو آخر ألبوم لها، حيث وصفت المجال الفني بأنها أصبح مشابه للمافيا ولا يمكنها العمل والإبداع في هذه الأجواء.

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