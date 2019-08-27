بلاغ للنائب العام ضد هاني شاكر ونقابة الموسيقيين بسبب حفل محمد رمضان..فما القصة؟

على ما يبدو أن حفل محمد رمضان الأخير في بورتو مارينا في الساحل الشمالي تسبب بأزمة لنقابة الموسيقيين في مصر، حيث تقدم المحامي أيمن محفوظ ببلاغ للنائب العام ضد نقابة الموسيقيين ممثلة برئيسها الفنان هاني شاكر بسبب السماح بإقامة حفل لرمضان.

واستعرض المحامي في البلاغ بعض النقاط حول هيمنة محمد رمضان على النقابة وأنه فوق القانون ولا يتأثر بالقرارات كما يحدث مع باقي فناني المهرجانات وقال: " ولكن لأن رمضان فوق كل قانون وتنهار أمامه كل القرارت والتي لا تنفذ إلا على الضعفاء من صغار مطربي المهرجانات، أما الفنان الأسطورة فلا توقفه قرارت أو قوانين، رغم أن قرار النقابة بعدم التعامل مع مطربي المهرجانات جاء وفق سند من القانون رقم 35 لسنة 1978".

وتابع: "وعليه يعاقب بالحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين كل من زاول عملًا من الأعمال الموسيقية ولم يكن من المقيدين بجداول النقابة أو كان ممنوعاً من مزاولة المهنة ما لم يكن حاصلاً على تصريح بذلك".

وأضاف البلاغ أيضًا بعض المواقف التي حصلت خلال الحفل ومن بينها تدافع الجمهور والمشاكل التي حدثت بسبب العدد الضخم الذي تواجد هناك، بالإضافة إلى تعري محمد رمضان على المسرح وهو ما تم انتقاده من قبل في حفلات سابقة له.

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