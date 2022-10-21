إليسا متهمة بالإساءة لنانسي عجرم و هذا هو تبريرها

خسمت النجمة اللبنانية إليسا الجدل حول إعجابها بتدوينة تنتقد غناء النجمة نانسي عجرم في قطر بحفل مجاني، مشيرة إلى أن الأمر بسيط ولا يستحق كل هذه الضجة.

كتبت إليسا عبر حسابها بموقع (تويتر): (كم مرة من الممكن أن تضغوا على زر الإعجاب بالخطأ؟ ضغطت على Like لتغريدة تسييء لي ولنانسي بالخطأ ومسحتها فورا، لكن هناك أصحاب النوايا السيئة الذين يعيشون على المشاكل).

وتابعت: (عندما أريد قول أي شيء، لا أواربه، أقوله بطريقة مباشرة، أحب نانسي، ونحن أكبر من هذه الأمور).

وكانت التدوينة تحمل مقارنة بين مشاركة نانسي عجرم في حفل في مول قطر، ومشاركة إليسا في تقديم ندوة ثقافية عن السرطان بنفس المكان، فجاء بها: (شفتو مين مطربة لبنان الاولى ومين الوجه المشرف للبنان واحده جابوها على مول قطر تغني مجاني للترويج لسلعه واكتر اغنيه جابت تفاعل هناك شخبط شخابيط ومطربه بتشرف مول قطر في ندوه ثقافيه اليسا هي فخر لبنان ومطربه من العيار الثقيل).