حلا الترك ووالدتها تعلّقان على ظهور دنيا بطمة في بركة السباحة!

خرجت الفنانة الشابة حلا الترك ووالدتها منى السابر عبر البث المباشر على أحد تطبيقات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب نشر دنيا بطمة لأحدث صورها وهي مرتدية المايوه في بركة السباحة، وفسر البعض أن الفيديو جاء بمثابة رد غير مباشر على تلك الصور.

وظهرت حلا الترك في الفيديو إلى جانب والدتها منى السابر التي كانت ترتدي الحجاب، وكأنها تستعرض حشمتها وتبعث برسالة مبطنة ورد على الصور التي ظهرت فيها دنيا بطمة في حمام السباحة، والتي أثارت جدلًا من خلالهم بين رواد السوشيال ميديا.

على الجانب الآخر، قامت حلا سابقًا بمعايدة شقيقتها من زوجة أبيها دنيا بطمة غزل للمرة الأولى في عيد ميلادها ، وقال البعض حينها أن ما قامت به حلا هو بداية تحسن العلاقات وإشارة إلى إمكانية عودة المياه إلى مجاريها كما في السابق.

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