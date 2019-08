نقاش محتدم وجدال بين باسم ياخور وأيمن رضا ينتهي بمصالحة وصفحة جديدة في "أكلناها"

: من خِلال كل مُتابعتي لِحلقة اليوم من البرنامح المُتميز #اكلناها للنجم باسم ياخور وكان الضيف في هذه الليلة النجم ايمن رضا ولاحظَت بغض النظر عن تَميز ومُتعة هذه الحلقة بذات سَنجد هُناك خِلاف حقيقي ما بين الثُنائي باسم وايمن والسبب هو مُسلسل #ببساطة وبكل صراحة وجدت أن ايمن مُحقاً في وجهة نظرة لانه هو يسّعي لتطوير ليس لإعادة السِيناريوهات القديمة الناجحة عكس باسم فهو أخذ فكرته المُشّتركه مع ايمن الا وهي #بقعة_ضوء وقرّر يُطبقها دُون الفنان الذي إعتدنا بهذه النوعية من الاعمال و دُون الأساس الأهم والعلامة الفارقة وهيَ التطوير من جميع النَواحي دون إسّتثناء ، إيضا حدث خِلاف عن الصداقه في الوسط الفني و وجدت باسم ينّكر فَضل ايمن عليه وحقيقاً كلاهُما مُفلضين على بعض حيث إنهم نجحوا و إشّتهروا معاً في أفكارهم وتَمثيلهم وبكل صراحة باسم أخطّى مع شريكه بالنجاح والتفوق والتميز !.. لكن الأهم أنهو تَصالحوا ولو إنّها صلحه مشّي حالك لكنني عرضتها بدلاء من أعرض الخلاف لأنني أُريدهم معاً لا ضد لمصلحتنا نحن كجُمهور ، ولِمصلحتة الفن العربي كَـكُل لأنهم نجومنا يلي نفخر فيهم. - تَتفقون معاي ؟ - #ايمن_رضا | #باسم_ياخور ‏. AC : #3dramit

