نقاش محتدم وجدال بين باسم ياخور وأيمن رضا ينتهي بمصالحة وصفحة جديدة في "أكلناها"

جذب اللقاء الأخير الذي جمع كل من الفنان أيمن رضا والفنان باسم ياخور أنظار الجميع في برنامج "أكلناها"، خاصة وأن الحوار بين النجمين احتدم بشكل واضح، وبدا على كل منهما العصبية والتوتر إلى درجة أن أيمن رضا طلب في لحظة من اللحظات عدم عرض إحدى اللقطات وأصر على تغيير الموضوع.
وبدأ النقاش يحتدم بين الطرفين عندما قام باسم ياخور بتوجيه سؤال لأيمن رضا حول سر عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها النجوم، وهل السبب هو أنه أعلى شأنا منهم أو أنه يرى أن الوسط الفني يتسم بالكذب والنفاق أو بسبب شعوره بأنه فنان مظلوم ورؤيته للوسط تذكره بالخيبة، فرد أيمن رضا قائلًا: أعيش في مكان من الصعب تكوين صداقات فيه حيث أنني تربيت على الحب والمحبة".
وهنا رفض باسم ياخور فكرة أنه لا يوجد صداقات في الوسط الفني وبدأ النقاش بأخذ منحنى مختلف، فتابع أيمن رضا وقال: صداقتي انا وانت يا باسم لم تستمر فأين هي الصداقة، انت لم تتحدث معي منذ أن سافرت من 7 سنوات إلّا 3 مرات فأين هي الصداقات؟"
وبعد الكثير من المجادلة بين الطرفين، طلب الفنان أيمن رضا عدم الحديث عن الأمر أكثر، وطلب من باسم ياخور فتح صفحة جديدة وقام كل منهما بتأكيد ذلك من خلال تقبيل بعضهما أمام الجمهور، بشرط الابتعاد عن أمور الصداقة وغيرها وأن يكون التركيز فقط على تقديم أعمال فنية تسعد الجمهور.
: من خِلال كل مُتابعتي لِحلقة اليوم من البرنامح المُتميز #اكلناها للنجم باسم ياخور وكان الضيف في هذه الليلة النجم ايمن رضا ولاحظَت بغض النظر عن تَميز ومُتعة هذه الحلقة بذات سَنجد هُناك خِلاف حقيقي ما بين الثُنائي باسم وايمن والسبب هو مُسلسل #ببساطة وبكل صراحة وجدت أن ايمن مُحقاً في وجهة نظرة لانه هو يسّعي لتطوير ليس لإعادة السِيناريوهات القديمة الناجحة عكس باسم فهو أخذ فكرته المُشّتركه مع ايمن الا وهي #بقعة_ضوء وقرّر يُطبقها دُون الفنان الذي إعتدنا بهذه النوعية من الاعمال و دُون الأساس الأهم والعلامة الفارقة وهيَ التطوير من جميع النَواحي دون إسّتثناء ، إيضا حدث خِلاف عن الصداقه في الوسط الفني و وجدت باسم ينّكر فَضل ايمن عليه وحقيقاً كلاهُما مُفلضين على بعض حيث إنهم نجحوا و إشّتهروا معاً في أفكارهم وتَمثيلهم وبكل صراحة باسم أخطّى مع شريكه بالنجاح والتفوق والتميز !.. لكن الأهم أنهو تَصالحوا ولو إنّها صلحه مشّي حالك لكنني عرضتها بدلاء من أعرض الخلاف لأنني أُريدهم معاً لا ضد لمصلحتنا نحن كجُمهور ، ولِمصلحتة الفن العربي كَـكُل لأنهم نجومنا يلي نفخر فيهم. - تَتفقون معاي ؟ - #ايمن_رضا | #باسم_ياخور . AC : #3dramit
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