نقاش محتدم وجدال بين باسم ياخور وأيمن رضا ينتهي بمصالحة وصفحة جديدة في "أكلناها"

جذب اللقاء الأخير الذي جمع كل من الفنان أيمن رضا والفنان باسم ياخور أنظار الجميع في برنامج "أكلناها"، خاصة وأن الحوار بين النجمين احتدم بشكل واضح، وبدا على كل منهما العصبية والتوتر إلى درجة أن أيمن رضا طلب في لحظة من اللحظات عدم عرض إحدى اللقطات وأصر على تغيير الموضوع.

وبدأ النقاش يحتدم بين الطرفين عندما قام باسم ياخور بتوجيه سؤال لأيمن رضا حول سر عدم تواجده في الأماكن التي يتواجد فيها النجوم، وهل السبب هو أنه أعلى شأنا منهم أو أنه يرى أن الوسط الفني يتسم بالكذب والنفاق أو بسبب شعوره بأنه فنان مظلوم ورؤيته للوسط تذكره بالخيبة، فرد أيمن رضا قائلًا: أعيش في مكان من الصعب تكوين صداقات فيه حيث أنني تربيت على الحب والمحبة".

وهنا رفض باسم ياخور فكرة أنه لا يوجد صداقات في الوسط الفني وبدأ النقاش بأخذ منحنى مختلف، فتابع أيمن رضا وقال: صداقتي انا وانت يا باسم لم تستمر فأين هي الصداقة، انت لم تتحدث معي منذ أن سافرت من 7 سنوات إلّا 3 مرات فأين هي الصداقات؟"

وبعد الكثير من المجادلة بين الطرفين، طلب الفنان أيمن رضا عدم الحديث عن الأمر أكثر، وطلب من باسم ياخور فتح صفحة جديدة وقام كل منهما بتأكيد ذلك من خلال تقبيل بعضهما أمام الجمهور، بشرط الابتعاد عن أمور الصداقة وغيرها وأن يكون التركيز فقط على تقديم أعمال فنية تسعد الجمهور.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: